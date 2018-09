Europa wil nóg strengere eisen voor uitstoot nieuwe auto's Erik Kouwenhoven

14 september 2018

23u10

Bron: AD.nl 0 Auto De EU steunde deze week een ambitieuzere doelstelling voor het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide voor auto's en bestelwagens. De nieuwe eis luidt 45 procent reductie tegen 2030. Dat is 15 procent meer dan nu.

Dat zou betekenen dat de aanvankelijke conceptdoelen van een reductie van dertig procent tegen 2030 aanzienlijk worden aangescherpt. De tussendoelstelling voor 2025 zou van -15 naar -20 procent gaan. Het wetsontwerp van de Europese afgevaardigden is al goedgekeurd door de Commissie Leefmilieu van het Europees parlement.

Volgens het plan zouden autofabrikanten hun algemene doelstellingen kunnen verlagen door meer emissiearme voertuigen te verkopen, maar ACEA, de bond van Europese autofabrikanten, sprak dat tegen. "We kunnen deze elektrische auto's niet door de keel van mensen duwen", zei ACEA-secretaris-generaal Erik Jonnaert voorafgaand aan de stemming.

De nieuwe doelstellingen zijn aangescherpt in het kader van het Akkoord van Parijs. Dat verplicht Europa ertoe om zijn algemene CO2-uitstoot - en dus niet alleen die van de autosector - in 2030 te laten dalen met 40 procent in vergelijking met die van 1990. Volgens de ACEA is het oneerlijk dat de auto-industrie een grotere inspanning moet leveren en aldus de rol van zondebok krijgt.