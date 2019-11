Europa's grootste fabriek voor elektrische auto's start productie Volkswagen ID.3, voor Volkswagen hangt véél af van het succes Niek Schenk HR

04 november 2019

12u44

Bron: Belga, AD, Reuters 3 Auto In het Duitse Zwickau is vandaag Europa’s grootste fabriek voor elektrische auto’s opgestart. Dat gebeurde onder het toeziend oog van Duits bondskanselier Angela Merkel. De fabriek van Volkswagen in Zwickau was eerst een conventionele fabriek. Die werd volledig omgebouwd om het nieuwe, volledig elektrische seriemodel ID.3 te bouwen. De ID.3 moet net zo’n succes worden als de Kever en de Golf. De toekomst van Volkswagen hangt er voor een belangrijk deel vanaf.

De allereerste ID.3 rolde vandaag van de band in aanwezigheid van bondskanselier Angela Merkel en Herbert Diess, de topman van de Volkswagen Groep. De productiestart van de revolutionaire elektrische auto luidt een nieuw tijdperk in, meent Volkswagen: “Dit model is net zo belangrijk als ooit de introductie van de Kever en de Golf. We staan voor een systeemverandering naar elektromobiliteit. De vraag is niet meer of de elektrische auto zal doorbreken, maar wel hoe snel en in welke regio’s van de wereld het eerst.”

Het komende jaar wil Volkswagen in Zwickau al zowat 100.000 wagens bouwen op het MEB-platform (Modular Electric Drive Matrix), op middellange termijn zijn jaarlijks 330.000 stuks gepland. Met zo’n 1.700 robots, autonome transportsystemen en volledig geautomatiseerde productieprocessen moet Zwickau het symbool worden van grootschalige én klimaatneutrale productie van elektrische auto’s. De fabrikant heeft er 1,2 miljard euro in geïnvesteerd. Lukt het de Duitse fabrikanten niet te veranderen, dan staan Chinese merken als Geely en BYD klaar om Europa te veroveren.

CO2-neutraal

De fabriek in Zwickau gaat de ID-modellen CO2-neutraal bouwen. Alle energie van externe leveranciers komt uit hernieuwbare bronnen. De fabriek is uitgerust met technologie om enerzijds zelf energie op te wekken en anderzijds het energieverbruik drastisch te verlagen. Deze benadering vermindert voortdurend de vraag naar energie en water. De emissies van het gehele productieproces die momenteel nog onvermijdelijk zijn, worden gecompenseerd door ondersteuning van verschillende klimaatprojecten.

30.000 euro

De ID.3 zal verkrijgbaar zijn vanaf iets minder dan 30.000 euro. Volkswagen levert de ID.3 naar keuze met drie verschillende accupakketten. De ‘lichtste’ versie met 45 kilowattuur komt volgens de WLTP-meetmethode 330 kilometer ver op één lading, terwijl VW voor deze variant een maximale laadcapaciteit van 50 kilowatt (gelijkstroom) opgeeft. Wie wil kunnen laden met 100 kilowatt, moet daarvoor bijbetalen.

550 kilometer

De sterkste versie met 77 kilowattuur heeft opvallend genoeg de mogelijkheid om met 125 kilowatt te ‘tanken’, terwijl de capaciteit van de boordlader stijgt van 7,2 naar 11 kilowatt. Deze variant komt volgens VW zo’n 550 kilometer ver per laadbeurt. Bij 100 kW duurt het zo’n 30 minuten om 290 kilometer extra actieradius toe te voegen.

Miljoen laadpunten

De tot dusver trage vraag naar elektrische auto's is ook het thema van een grote ‘autotop’ vanavond in Berlijn, met onder meer vertegenwoordigers van de sector, van de vakbonden en van de Duitse regering. Daar zal vooral aandacht zijn voor een concreet plan om tot een snelle uitbouw van het laadpalennetwerk te komen. Merkel bevestigde onlangs de doelstelling van de Duitse regering om tegen 2030 een miljoen laadpunten te hebben.

Om de revolutie een duwtje te geven, lekte ook uit dat Duitsland de aankoopsubsidie voor elektrische auto’s de komende jaren verdubbelt van 4.000 naar 8.000 euro.