Er is een ‘betaalbare’ Toyota Supra op komst! Kristof Winckelmans - www.fangio.be

14 januari 2020

14u58

Bron: www.fangio.be 3 Auto Ben je al een tijdje aan het dromen over een nieuwe Toyota Supra, maar gaan de ruim 65.000 euro die Toyota vraagt voor de 340 pk sterke 3 liter-zes-in-lijn je petje toch wat te boven? Dan hebben we goed nieuws voor jou…

Er heerste lange tijd onduidelijkheid of de 2 liter-instapversie van de Toyota Supra, die in Japan sinds vorig jaar verkrijgbaar is, überhaupt naar Europa zou komen. Met het BMW-blok van 258 pk, dat ook in de technisch verwante Z4 terug te vinden is, zou de Supra namelijk te dicht aanleunen bij die andere sportcoupé uit het gamma, de GT86. Intussen is de kogel toch door de kerk geraakt, en mag Europa zich voorbereiden op de komst van een zowat 100 kilogram lichtere en (aanzienlijk?) budgetvriendelijkere instapversie van het Japanse sportwagenicoon.

Liefhebbers van het betere (lees: manuele) schakelwerk moeten we helaas teleurstellen, want ook de 2 liter-turbobenzine zal, net als de 3 liter zes-in-lijn, standaard gekoppeld worden aan de ZE-achttrapsautomaat. Op papier levert die combine alvast een spurt van 0 tot 100 km/u op in 5,2 seconden, de topsnelheid wordt elektronisch begrensd op 250 km/u. De gemiddelde CO2-emissie bedraagt 135 tot 144 g/km (NEDC 2.0), wat overeenkomt met een verbruik van 5,9 tot 6,3 l/100 km. De Europese lancering van het instapmodel is voorzien vanaf de lente, de officiële prijzen zullen dus niet lang meer op zich laten wachten.