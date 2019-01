Elon Musk wil de Tesla Roadster laten vliegen. En nee, dat is geen grap ADN

10 januari 2019

11u57 0 Auto Elon Musk heeft opnieuw voor beroering gezorgd op Twitter. De Tesla-topman bevestigde aan zijn schare volgers dat hij de Tesla Roadster wil laten vliegen – of toch minstens laten hoveren of zweven. En de flamboyante miljardair zwanst er niet mee. Musk zegt onder meer stuwraketten van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX te willen inzetten.

De bevestiging volgde na een tweet van een fan, die Tesla prees voor de vooruitgang die hij vindt dat het merk van elektrische auto’s de laatste jaren heeft gemaakt. Iemand anders reageerde met een gif van een vliegende DeLorean zoals in ‘Back to the Future’. Musk retweette niet enkel het futuristische droombeeld, hij voegde er ook fijntjes aan toe dat “de nieuwe Roadster eigenlijk inderdaad iets als dit zal doen”.

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 Elon Musk(@ elonmusk) link

SpaceX-optiepakket

De Roadster is de nieuwe supersnelle Tesla die Elon Musk tegen 2020 heeft beloofd. En oh ja, er zweeft ook een exemplaar ‘bestuurd’ door een Starman in de ruimte. Sindsdien speelt Musk met het idee om op een dag vliegende auto’s te maken.



Eerder liet hij zijn volgers al weten dat geïnteresseerden voor een meerprijs een ‘SpaceX optiepakket’ zouden kunnen kiezen bij de nieuwe Tesla Roadster, inclusief 10 kleine stuwraketten die aan de wagen zouden worden aangebracht. “Deze raketmotoren zullen de topsnelheid, het versnellingsvermogen, het remvermogen en het nemen van bochten drastisch verbeteren”, aldus Musk.

“Misschien zullen ze zelfs een Tesla kunnen laten vliegen…”

Weg met achterste zetels

Iedereen dacht toen dat het SpaceX-pakket eerder gekscherend bedoeld was, maar nu is duidelijk dat het iets is dat Tesla écht op de markt wil brengen. Zoals zo vaak bij doldwaze ideeënspuier Musk blijkt het niet om een grap te gaan.

“Ik heb echt het gevoel dat je niet aan het grappen bent”, stelde bekende techvlogger Marques Brownlee in één van de vele reacties die volgden op Musks tweet. Waarop die bevestigde: “Ik ben er niet mee aan het lachen. Ik zal het koude gassysteem met perslucht van SpaceX gebruiken in een samengesteld omwikkeld drukvat”. Dat systeem komt dan op de plaats van de twee achterste zetels, liet hij zich nog ontvallen.

I’m not. Will use SpaceX cold gas thruster system with ultra high pressure air in a composite over-wrapped pressure vessel in place of the 2 rear seats. Elon Musk(@ elonmusk) link

Verticaal

In het verleden liet Musk al meermaals uitschijnen dat hij de toekomst van transport niet horizontaal, maar verticaal ziet. Tot voor kort betekende dat vooral ondergronds gaan. Musk bouwt met zijn The Boring Company tunnels die met grote snelheid mensen onder steden moeten vervoeren, om zo het fileprobleem op te lossen.

Maar hij zoekt het dus ook hogerop. Al heeft dit specifieke idee waarschijnlijk minder te maken met de verkeersproblematiek tackelen, dan wel met simpelweg gimmickgewijs auto’s uitrusten met coole raketten.

Wat kost dat?

Hoe het er nu naar uitziet, zou je voor een basismodel van de Tesla-sportwagen zo’n 200.000 dollar moeten neertellen (173.450 euro). De limited edition ‘Founders Series’-optie zou 250.000 dollar kosten (216.900 euro). Aangezien het SpaceX-pakket ruimtevaarttechnologie bevat, is de kans nogal groot dat die Roadster het duurste broertje wordt. Hoeveel duurder is nog niet duidelijk - maar dan moet Elon Musk ook wel slagen in het huzarenstukje uiteraard.

