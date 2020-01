Elon Musk: “Tesla’s zullen binnenkort met mensen praten. Echt waar” LH

13 januari 2020

12u15

Tesla-baas Elon Musk beweert op Twitter dat Tesla's "binnenkort" met voetgangers zullen kunnen praten. In de tweet waarin de functie werd aangekondigd, deelde de CEO een korte clip van een Model 3 waarin "blijf daar niet ​​staren, stap in" te horen is. Of die optie er daadwerkelijk zal komen, is onduidelijk.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa Buff Mage(@ elonmusk) link

Eerder gaf Tesla aan dat Model 3 uit veiligheidsredenen zal uitgerust worden met externe luidsprekers, die bij lage snelheid geluid maken. Musk geeft nu aan dat de nieuwe functie kan gecombineerd worden met het bestaande alarmsysteem, dat gebruikt wordt om potentiële dieven af ​​te schrikken. Musk zei in een extra tweet dat de auto “een scheet” zou kunnen laten in de richting van mensen.

De tweet van Musk moet echter nog met een korrel zout genomen worden. De Tesla-baas zei in oktober vorig jaar al dat toekomstige wagens mogelijk worden uitgerust met het geluid van een mekkerende geit of een wind, in plaats van de klassieke claxon. Of de geluidseffecten er in de toekomst daadwerkelijk aankomen, is ook onduidelijk.

Musk wil zelf ook werk maken van een taxidienst met autonome Tesla’s, waarmee de eigenaars van de auto geld zouden kunnen verdienen. Het is echter ook nog steeds wachten op de eerste autonome reis van een Tesla van Los Angeles naar New York. Die plannen werden al in 2018 aangekondigd.

And, of course, your car will be able to 💨 in their general direction Buff Mage(@ elonmusk) link