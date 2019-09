Elon Musk: “Tesla pickup truck komt eraan in november” Hans Renier

10 september 2019

11u20

Bron: Business Insider, The Verge 0 Auto Tesla-baas Elon Musk heeft aangekondigd dat de onthulling van de Tesla pickup truck eraan komt in november. De lancering van het mysterieuze voertuig was eerder gepland voor tijdens de zomer, maar die belofte kon het bedrijf niet waarmaken.

De CEO van Tesla deed de aankondiging op Twitter in een reactie op een vraag over de komst van de truck. Vrijwel meteen reageerde hij dat de voorstelling “waarschijnlijk in november” is.

Hi Elon, any chance to have the Pickup truck unveiling event before the end of October? Need to schedule my next biz trip and don’t wanna miss the exciting event, thank you! Vincent(@ vincent13031925) link

Maar eind juni zei Musk volgens The Verge op een aandeelhoudersvergadering al eens dat het voor tijdens de zomer zou zijn, en in juli meldde hij dat het “voor binnen twee of drie maanden” zou zijn. In het verleden is overigens al vaker gebleken dat men voorspellingen van Musk best met een korreltje zout neemt.

Tesla werkt al verschillende jaren aan de pickup. Daarover is weinig meer bekend dan een foto die door het bedrijf al in 2017 werd vrijgegeven. Als er in november al iets voorgesteld wordt, gaat het wellicht om een prototype. Musk gaf immers ook al aan de de pickup pas op de markt zal komen na de ‘Model Y’. Die SUV werd werd eerder dit jaar onthuld en zou pas eind 2020 beschikbaar zijn voor consumenten.

