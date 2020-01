Elon Musk opnieuw gespot achter stuur van Tesla Cybertruck HR

28 januari 2020

12u06

Bron: Business Insider, Futurism 0 Auto Tesla-baas Elon Musk is opnieuw gespot terwijl hij aan het rondrijden was in zijn futuristische Tesla Cybertruck. Wie zelf met die elektrische pick-up wil rijden, zal nog bijna twee jaar moeten wachten.

Het was een Instagram-gebruiker die de beelden online plaatste. Ze zouden zondag gemaakt zijn in Hawthorne in Californië, dichtbij de kantoren van SpaceX en Tesla. Musk zwaaide even naar de camera, vooraleer hij wegreed van de filmer. Toen de beelden even later opdoken op sociale media, retweette de Tesla-baas de beelden van zichzelf.

Imagine seeing this next to you in traffic🙀

Het is niet de eerste keer dat Musk gespot wordt in zijn Cybertruck. Toen hij er begin december in Malibu mee vertrok bij het verlaten van een restaurant, kegelde hij een paaltje omver.

De Cybertruck werd eind november onthuld, maar zal pas tegen 2021 of 2022 uitgerold worden voor het grote publiek. Tesla ontving wel al meer dan 200.000 bestellingen van de elektrische pick-up.

