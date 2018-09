Elon Musk na vertraagde productie: "Nu zitten we met problemen inzake leveringen Tesla" LB

17 september 2018

16u54

Bron: Reuters 0 Auto Elon Musk, ceo van Tesla, heeft deemoedig bekend dat het bedrijf met nieuwe problemen kampt. Nadat het vertraging opliep bij de productie van de elektrische wagens, verkeert Tesla nu volgens Musk in "een hel op het vlak van leveringslogistiek". Het is de zoveelste hindernis op de weg naar het beoogde winstmodel.

Het goede nieuws, zo meldt Musk als reactie op een klacht van een klant die te lang op zijn wagen moest wachten, is dat het leveringsprobleem "hanteerbaarder" is dan het productieprobleem.

De 47-jarige miljardair, die eerder deze maand nog op de vingers werd getikt door investeerders nadat hij wiet had gerookt tijdens een live webshow, had al aangegeven dat klanten langer zouden moeten wachten op hun bestelde wagen. Dit als gevolg van de massa bestellingen in de VS en Canada. Het bedrijf verklaarde vorige maand dat het in het derde kwartaal in totaal 55.000 Model 3-wagens wil bouwen. Om de productie op te drijven, besloot Tesla een aantal kleuropties te schrappen.