Elon Musk: “Grootste uitdaging voor Tesla is chiptekort”

Tesla gaat met boordcame­ra monitoren of bestuur­ders opletten tijdens het rijden

30 mei Tesla heeft deze week een nieuw monitorsysteem geïntroduceerd waarbij het met behulp van de naar binnen gerichte camera bij de achteruitkijkspiegel in de gaten kan houden of bestuurders op het verkeer letten als ze Autopilot of Full Self-Driving aan hebben staan.