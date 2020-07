Elektrische wagen vooral populair bij bedrijven, particulier hinkt achterop www.FLEET.be

14 juli 2020

13u05

Bron: www.FLEET.be 1 Auto Febiac brengt een stand van zaken van de eerste jaarhelft. Tot nog toe werden er 30% minder nieuwe auto’s ingeschreven dan vorig jaar in dezelfde periode. Maar er is ook goed nieuws: de gemiddelde CO2-uitstoot daalde fors, met dank aan de bedrijven die hun wagenpark veel sneller elektrificeren dan de particulieren.

Met 216.605 nieuwe auto’s die tussen 1 januari en 30 juni 2020 in België werden ingeschreven, tegenover 310.188 in dezelfde periode in 2019, werd de automobielsector hard getroffen door de lockdown die werd opgelegd om de COVID-19-pandemie te bestrijden. Aan het einde van de eerste 6 maanden van het boekjaar 2020 kromp de registratie van nieuwe auto’s in het hele land met 30,2%.

Hybride grote overwinnaar

Naast dit brutoresultaat werd de eerste helft van 2020 gekenmerkt door een verandering in het aankoopgedrag van de Belgische automobilist. Op het gebied van motorisering is hybride aandrijving de grote winnaar van het boekjaar 2020. Zij was goed voor 4,5% van de inschrijvingen van nieuwe auto’s eind 2019 en het marktaandeel steeg tot 8,4% aan het einde van de eerste zes maanden van dit jaar. Daarnaast was er een lichte opleving van de dieselmotoren en een verdere groei van de elektromotoren, dit alles ten nadele van de benzinemotorisaties.

Forse daling CO2-uitstoot

Het succes van hybride en elektrische motoren, evenals de lichte opleving van dieselmotoren, heeft een directe invloed op het gemiddelde niveau van de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s die in België worden ingeschreven. Terwijl dit gemiddelde in 2018 119,4 gr/km was en in 2019 121,2 gr/km, staat het nu op 112,6 gr/km in 2020. Dit betekent een daling van 8,6 gr/km in de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in België.

Bedrijven groener dan particulieren

In de eerste helft van het jaar bleken de bedrijven de echte motor van de elektromobiliteit. Geëlektrificeerde modellen (hybride of 100% elektrisch) vertegenwoordigden 15,6% van het marktaandeel van door bedrijven geregistreerde voertuigen, tegenover 5,8% van de door privépersonen ingeschreven voertuigen.Er is ook een bijzonder duidelijk verschil tussen plug-in hybride motoren (op te laden via een stop-contact), die bijzonder populair zijn bij bedrijven, (87,4% van de registraties van deze technologie), en “full & mild hybrid” motoriseringen (waarvan de batterij automatisch wordt opgeladen bij het remmen en vertragen), die op hun beurt populair zijn bij particulieren (49,4% van de registraties).