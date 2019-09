Elektrische Volkswagen ID.3 luidt nieuw tijdperk in RT - MVDB

10 september 2019

00u03

Bron: AD.nl - Belga 0 Auto Volkswagen heeft maandag op de internationale autobeurs IAA in Frankfurt het elektrische model ID.3 onthuld, het belangrijkste Volkswagen-model in jaren. Ook werd het nieuwe logo van het autoconcern gepresenteerd.

Volgens Volkswagen luidt de komst van de volledig nieuw ontworpen ID.3 een nieuw tijdperk in, net zoals de Kever en de Golf dat deden. En daar past ook een nieuwe identiteit bij. De Duitse autobouwer noemt de verandering “New Volkswagen”. Het nieuwe logo van Volkswagen - de gekende letters V en W in een 2D-uitvoering - moet moderner, duidelijker en eenvoudiger zijn.

De rebranding van Volkswagen is een grote operatie. Op de meer dan 10.000 vestigingen van dealers en servicepartners over de hele wereld zullen ongeveer 70.000 logo’s worden vervangen.

Volkswagen heeft miljarden geïnvesteerd in elektrificatie. Het concern verwacht veel van het zogeheten modulaire elektrische onderstel MEB dat gebruikt gaat worden voor vrijwel alle nieuwe elektrische modellen van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Ook Ford gaat elektrische auto’s bouwen op dit onderstel. De komende tien jaar zullen in de hele Volkswagen-groep bijna zeventig nieuwe e-modellen worden gelanceerd.

In november rollen de eerste ID.3's van de band in het Duitse Zwickau. De auto, waarvoor al meer dan 30.000 reserveringen zijn gedaan, gaat minder dan 40.000 euro kosten en is vanaf 2020 leverbaar.

Het VW-concern heeft al enkele elektrische voertuigen in zijn gamma - zoals de in Brussel geproduceerde Audi e-tron en aan de Porsche Taycan waarvan de productie maandag officieel opgestart werd. Maar een volledig elektrische met een meer democratisch prijskaartje ontbrak nog. Volgens Volkswagen kost de basisversie van de ID.3 minder dan 30.000 euro.

Drie accupakketten

Volkswagen levert de ID.3 naar keuze met drie verschillende accupakketten. De ‘lichtste’ versie met 45 kilowattuur komt volgens de WLTP-meetmethode 330 kilometer ver op één lading, terwijl VW voor deze variant een maximale laadcapaciteit van 50 kilowatt (gelijkstroom) opgeeft. Wie wil kunnen laden met 100 kilowatt, moet daarvoor bijbetalen.

De sterkste versie met 77 kilowattuur in zijn buik heeft opvallend genoeg de mogelijkheid om met 125 kilowatt te ‘tanken’, terwijl de capaciteit van de boordlader stijgt van 7,2 naar 11 kilowatt. Deze variant komt volgens VW zo’n 550 kilometer ver per laadbeurt. Bij 100 kW duurt het zo’n 30 minuten om 290 kilometer extra actieradius toe te voegen.

Knipogende koplampen

Volkswagen meldt dat de ID.3 knipogende koplampen krijgt, die de bestuurder begroeten zodra hij of zij naar de auto toe loopt. Ook aan de binnenkant communiceert de ID.3 door middel van led-verlichting: onder de voorruit zit een lichtstrip waarmee de auto aanwijzingen kan geven over dreigend gevaar, aanwijzingen voor de navigatie of informatie over de laadstatus van de accu’s.

De ID.3 geldt als een zeer belangrijke auto voor Volkswagen. Het door dieselschandalen geplaagde concern wil met dit model zogezegd ‘een nieuwe start maken’. De internationale marketingdirecteur noemt de ID.3 het derde belangrijke hoofdstuk in de geschiedenis van het merk, na de iconische Kever en de Golf. De toekomst zal uitwijzen of deze auto daadwerkelijk zo belangrijk zal worden.