Elektrische Porsche blijkt populair: "Taycan al uitverkocht tot 2021, klanten komen van Tesla"

14 december 2018

17u58

Bron: CNET 0 Auto De eerste echte elektrische Porsche, de Taycan, rolt pas midden 2019 van de band. Maar wie een voorschot betaalt, kan hem nu al bestellen. “Die voorbestellingen lopen als een trein”, zegt een Amerikaanse directeur van Porsche. Wie nu een Taycan bestelt, kan er wellicht pas in het zicht van 2022 mee rijden. Waar al die klanten vandaan komen? “Vooral van Tesla”, klinkt het.

Verschillende gespecialiseerde websites melden het nieuws op basis van een interview van CNET met Klaus Zellmer, CEO van de Noord-Amerikaanse tak van het merk. Klanten die een voorschot betalen (dat Porsche zou terugbetalen aan wie zich bedenkt) kunnen de elektrische Taycan nu al bestellen.

En de vraag blijkt groot. Het bedrijf was aanvankelijk van plan om jaarlijks 20.000 exemplaren te produceren. Maar het trok dat aantal al op naar 30.000, al zit daar ook de avontuurlijkere versie Taycan Cross Turismo bij. De vraag is of dat genoeg zal zijn.

Op de Los Angeles Auto Show liet Porsche weten dat als iedereen die al een voorschot betaalde ook effectief de auto koopt, dat dan alle wagens uit het eerste productiejaar al de deur uit zijn. België is samen met Frankrijk en Noorwegen een van de landen zijn waar veel belangstelling is in wat de ‘Tesla-killer’ van Porsche moet worden.

Nog volgens Klaus Zellmer, zijn meer dan de helft van de mensen die een Taycan reserveerden, geen traditionele Porsche-klanten. “Het merk waarvan we de meeste klanten kunnen aantrekken, is Tesla”, beweert hij. Bij andere modellen snoepte Porsche tot hiertoe vooral klanten af van Audi, BMW en Mercedes.

