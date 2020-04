Elektrische Ford sprint van nul naar 275 km/u in acht seconden Erik Kouwenhoven

28 april 2020

08u24

Bron: AD.nl 0 Auto Ford Performance heeft een Mustang Cobra Jet ontwikkeld, die 1.400 pk sterk is en een koppel heeft van 1.500 Newtonmeter. Het gaat om een prototype voor op de dragstrip.

Informatie over de gebruikte elektromotoren en de batterijcapaciteit ontbreken, maar feit is dat de auto niet gemaakt is voor de openbare weg. Het is een zogeheten ‘drag racer’ die puur en alleen is gemaakt om zo snel mogelijk een kwart mijl af te leggen op een racebaan. De acceleratie van de Mustang Cobra Jet is dan ook fenomenaal: van nul tot 275 kilometer per uur in acht tellen.

De Mustang Cobra Jet 1.400 maakt deel uit van de lanceringscampagne voor de Mustang Mach-E, de volledig elektrische cross-over waarmee Ford de aanval op Tesla wil openen. Ford zegt momenteel nog druk aan het testen te zijn met de auto. De Mustang Cobra Jet 1.400 wordt vanaf eind dit jaar ingezet tijdens wedstrijden op de dragstrip.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.