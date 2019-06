Elektrische Corsa zal bijna 35.000 euro kosten Redactie

18 juni 2019

19u27

Bron: AD.nl 0 Auto Opel viert z’n 120-jarig bestaan en ‘trakteert’ de consument dit jaar op een elektrisch offensief. Die consument moet overigens wel gewoon betalen voor de noviteiten: de nieuwe Opel Corsa-e is te bestellen voor 34.999 euro.

Die 35.000 geldt voor de zogenoemde ‘Launch Edition’ van de volledig elektrische Corsa, die leverbaar is vanaf maart 2020. Voor dat introductieaanbod krijgt de koper onder andere intelligente led-verlichting, multimedia met navigatie, lichtmetalen 17-inch wielen en zes jaar gratis onderhoud bij de Opel-dealer. De Corsa bestaat al 37 jaar, en is inmiddels toe aan de zesde generatie.



De compacte Corsa-e heeft een 100 kW (136 pk) elektromotor en een actieradius van 330 kilometer volgens de WLTP-norm. Die reikwijdte is overigens minder dan z’n concurrenten in het B-segment, de elektrische Renault Zoe (390 kilometer) en de e-variant van de Peugeot 208 (340 km).

SUV

Dat Opel serieus werk maakt van de elektrificatie van z’n wagenpark, blijkt ook uit de hybride variant van de Opel Grandland X, die gisteren in Katwijk werd gepresenteerd. Het topmodel uit de SUV-familie van Opel combineert een 1,6 liter turbobenzinemotor met twee elektromotoren, die een systeemvermogen van 221 kW (300 pk) opleveren.

De vierwielaangedreven Opel Grandland X Hybrid4 kan volgens de WLTP-normen tot 52 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat lijkt misschien wat karig vergeleken met volledig elektrische auto’s, maar uit onderzoek blijkt dat 80 procent van alle dagelijkse ritten in Duitsland (en die situatie is vergelijkbaar met die van Nederland) niet langer dan 50 kilometer is.

Opvolger

Opel, dat de Ampera-e al langer in huis heeft, wil vóór 2021 nog drie volledig elektrische modellen presenteren: naast de nieuwe Corsa-e gaat het om de nieuwe, elektrische Vivaro en een elektrische variant van de opvolger van de Opel Mokka X.

In 2024 moet er van alle Opels een elektrische variant beschikbaar zijn, zo belooft de Duitse fabrikant die sinds twee jaar onder de vleugels van het Franse PSA-concern opereert. Onder de hoede van PSA heeft Opel, na een aantal moeilijke jaren, weer de weg omhoog gevonden.