Elektrische auto's rijden 40 procent minder ver dan de reclame belooft

04u50

Bron: Belga 0 EPA De Nissan Leaf haalde 144 in plaats van 250 kilometer. Auto Bij een test van Europese consumentenorganisaties blijken drie populaire elektrische wagens veertig procent minder rijbereik te hebben dan in de catalogus vermeld staat. Dat schrijven de kranten van Mediahuis en Le Soir vandaag.

Het onderzoek werd gevoerd door het Zwitserse televisie­programma 'A bon entendeur', in samenwerking met de Franse consumentenorganisatie UFC-Que Choisir, het Belgische Test-Aankoop en Europese zusterorganisaties. Er werden drie meer betaalbare elektrische wagens getest: een Renault Zoe, een Nissan Leaf, en een Opel Ampera-e.

De test ging uit van een realistische situatie: naast de bestuurder zat in elke wagen nog een volwassen passagier en twee kinderen achterin. De verwarming werd op 22 graden gezet en het traject over 124 kilometer omvatte zowel stadsverkeer als snelwegen. Onderweg werd van bestuurder en van plaats in het konvooi gewisseld, om de invloed van de rijstijl van de chauffeur en van de luchtweerstand te verminderen.

AFP De Renault Zoe haalde slechts 232 in plaats van 400 kilometer.

Wat bleek: het werkelijke rij­bereik lag minstens veertig procent lager dan de afstanden waarmee de constructeurs uitpakken. De Nissan Leaf haalde 144 in plaats van 250 kilometer, bij de Renault Zoe was dat 232 in plaats van 400 kilometer en voor de Opel Ampera-e 304 in plaats van 520 kilometer.

