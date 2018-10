Elektrische auto’s moeten vanaf juli klinken als benzine- of dieselmotor Erik Kouwenhoven

31 oktober 2018

20u14

Auto Nieuwe elektrische auto's moeten vanaf juli voorzien zijn van een akoestisch waarschuwingssysteem. Dat moet voorkomen dat de wagens niet gehoord worden.

De meeste inwoners van dorpen en steden zijn blij dat de wereld een beetje stiller wordt door het stijgende aantal elektrische auto’s. Ze verhogen de levenskwaliteit, want geluid is letterlijk ziekmakend. Ook de bestuurders van elektrische auto's zelf genieten van de stilte aan boord. Maar de vreugde is van korte duur, want komende zomer is de introductie van een zogeheten Acoustic Vehicle Alerting Systems (AVAS) verplicht. Elektrische voertuigen kunnen namelijk levensgevaarlijk zijn en niet alleen voor blinden of slechtzienden. En dus is het belangrijk dat er toch geluid aan te pas komt.

Het Amerikaanse Department of Transportation heeft geconstateerd dat elektrische voertuigen 37 procent vaker betrokken zijn bij ongevallen met voetgangers dan hun conventionele tegenhangers. Daarom moeten alle nieuw toegelaten auto's met een elektromotor vanaf 1 juli voorzien zijn van een waarschuwingssysteem. Een jaar later geldt die regeling voor álle elektrische auto's, plug-in hybrides en brandstofcelauto’s. Het gaat daarbij niet alleen om wagens, maar ook om commerciële voertuigen met vier of meer wielen, zoals bussen.

Een EU-verordening bepaalt dat het geluid tot een snelheid van 20 km/u wordt uitgezonden. Het geluid moet lijken op een verbrandingsmotor en bestaan ​​uit frequenties die ook door ouderen goed waarneembaar zijn. Het volume moet minimaal 56 dB bedragen en niet meer dan 75 dB bij 20 km/u. Achteruitrijgeluiden zijn ook verplicht, standgeluid is optioneel. Een ‘pause switch’, een schakelaar om bijvoorbeeld ‘s nachts toch onhoorbaar door een woonwijk te kunnen rijden, is toegestaan.