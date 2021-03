"Elektrische auto's gebruiken minder grondstoffen dan wagens met verbrandingsmotor"

Multimiljo­nair die in New York crashte met peperdure bolide gaat vrijuit ondanks vele video's en foto’s

18 maart Een Amerikaanse multimiljonair en autoverzamelaar die vorig jaar in New York zijn peperdure, zeldzame sportwagen in de prak reed, is vrijgesproken voor roekeloos rijgedrag en rijden onder invloed. Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat de man achter het stuur zat van zijn Gemballa Mirage. Dat is vreemd, aangezien er na de crash vele video's en foto's zijn gemaakt waarop de zakenman duidelijk te zien is. Het opmerkelijke brokkenparcours ging viraal.