Elektrisch rijden over enkele jaren goedkoper dan rijden op diesel of benzine

Vanaf 2025 zullen alle elektrische auto’s goedkoper zijn dan hun alternatief op diesel of benzine. Dat berekende consumentenorganisatie Test Aankoop samen met de Europese koepel voor consumentenorganisaties BEUC. Ze hielden hiervoor niet alleen rekening met de aankoopprijs van de wagens, maar ook met de tank- of oplaadbeurten, de belasting, verzekering en het onderhoud.

Er zijn meerdere redenen waarom elektrisch rijden goedkoper zal worden. De meest voor de hand liggende is het feit dat elektrische stroom goedkoper is dan benzine of diesel. Aangezien elektrische wagens steeds minder stroom verbruiken, zal het verschil hier alleen maar groeien.

Ook de batterijen die nodig zijn in elektrische auto’s worden goedkoper en deze wagens worden op grotere schaal geproduceerd. Die elementen zorgen ervoor dat Test Aankoop verwacht dat de aankoopprijs van elektrische wagens de volgende jaren zal blijven dalen.

Tweedehandsauto’s

Een derde reden is dat Europa bedrijven aanmoedigt om hun wagenpark te vergroenen. Deze auto’s komen over enkele jaren terecht op de tweedehandsmarkt en kunnen op die manier goedkoper aangekocht worden. Wie zelf zijn elektrische wagen wil verkopen, zal daar ook meer aan overhouden dan wie een gelijkaardige benzine- of dieselwagen op de tweedehandsmarkt brengt. Een elektrische auto daalt minder snel in waarde dan een andere auto.

De totaalprijs van nieuwe, grote elektrische wagens of elektrische SUV’s zal in 2025 onder de totaalprijs van zijn alternatief op benzine of diesel duiken. Voor nieuwe, kleine tot middelgrote wagens zal dit volgens deze schatting al in 2023 het geval zijn. De totaalprijs van tweedehands elektrische wagens ligt nu dikwijls al lager dan van een gelijkaardige benzine- of dieselauto.

Volledig scherm De elektrische BMW i3. © 2018autocarrelease.site

Kleine en middelgrote plug-inhybrides die voornamelijk op elektriciteit rijden, zullen de komende jaren de op een na goedkoopste worden. Grote plug-inhybrides en plug-inhybrides die voornamelijk op brandstof rijden zijn volgens Test Aankoop de duurste en zullen dit ook de komende tien jaar blijven.

