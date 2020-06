Gesponsorde inhoud Elektrisch rijden krijgt nieuwe dimensie met de Honda Jazz Aangeboden door Honda

08 juni 2020

De vijfde generatie van de Honda Jazz die eerstdaags in de showroom van de merkconcessies verschijnt, zal uitsluitend met toekomstgerichte e:HEV hybrideaandrijving geleverd worden. Daarmee is de Honda Jazz de voorloper in het elektrificatieproces van het merk, dat tegen 2022 in Europa enkel nog auto’s met elektrische aandrijflijn zal aanbieden.

Honda’s unieke e:HEV hybrideaandrijving maakt gebruik van een 1.5 DOHC i-VTEC benzinemotor om ‘on board’ elektrische energie op te wekken. De eigenlijke aandrijving gebeurt 100% elektrisch met twee compacte, door Honda zelf ontwikkelde elektromotoren, samen 109 pk (80 kW) sterk en goed voor 253 Nm koppel. Uniek is verder de transmissie met vaste overbrengingsverhouding, wat resulteert in een soepel doorgeven van het motorkoppel en een lineair gevoel tijdens het versnellen.

Voor maximale efficiëntie en rijcomfort selecteert de Honda Jazz uit drie rijmodi. Dat verloopt onopgemerkt voor de inzittenden. ‘Hybrid Drive’ betekent dat de benzinemotor de elektrische generator aandrijft, die op zijn beurt vermogen levert aan de elektrische aandrijfmotoren. Bij ‘EV Drive’ levert de lithium-ionbatterij rechtstreeks energie aan de elektrische aandrijfmotoren. In stedelijke omgevingen zal de Honda Jazz naadloos wisselen tussen ‘EV Drive’ en ‘Hybrid Drive’.

Bij vertragen wordt energie gerecupereerd om de lithium-ionbatterij bij te laden. Dat gebeurt ook bij ‘Hybrid Drive’, wanneer de benzinemotor een teveel aan vermogen levert.

‘Engine Drive’ tenslotte is bedoeld voor ritten tegen hoge snelheid op de snelweg en kan kortstondig worden aangevuld met een ‘boost’ van de elektrische aandrijfmotor voor veilige en snelle acceleratie.

Twee gezichten

De nieuwste Honda Jazz is herkenbaar aan zijn, omwille van een gunstige luchtweerstand, gesloten gehouden front met smal radiatorrooster en grote koplampen met geïntegreerd dagrijlicht. De stijlen van de voorruit zijn zeer slank gehouden, wat de zichtbaarheid op de weg bevordert. Achteraan zijn druppelvormige, horizontale lichtblokken bepalend voor zijn nieuwe look.

Daarnaast is er de Honda Jazz Crosstar, die zijn opwachting maakt met een specifiek radiatorrooster en hedendaagse SUV-look. Hij charmeert met diverse beschermlijsten, een bi-tone koetswerk en dakreeling.

Een auto voor het dagelijks leven

De ontwerpers van de Honda Jazz legden het accent op een ruim, bewoonbaar en praktisch interieur. Hierbij spelen de uitzonderlijk veelzijdige ‘Magic Seats’ een sleutelrol. Zij maken een variabele laadruimte van minimaal 298 liter tot een indrukwekkende 1203 liter mogelijk. Meer nog dan het laadvolume zijn de praktische troeven doorslaggevend, zoals de indrukwekkende laadhoogte voor het rechtop vervoeren van fietsen, of de mogelijkheid een ‘lounge-zone’ in te richten voor languit ontspannen.

Het centrale display is geïnspireerd op een smartphone, configureerbaar naar het persoonlijke dagelijks leven, met ‘swipen’ voor snelle toegang tot menu’s en functies, en met Android Auto- en Apple CarPlay-ondersteuning.

