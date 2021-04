Elektrisch rijden duur? Te weinig laadpalen en modellen? Deze beweringen houden (geen) steek

HLN DriveElektrisch rijden is duur, het laden neemt veel tijd in beslag,… er heersen heel wat vooroordelen over EV’s. Maar vaak zijn die gebaseerd op conclusies die enkele jaren geleden waarheid waren. Welke vooroordelen over elektrisch rijden houden vandaag nog steek? HLN Drive zocht het uit.

Elektrisch rijden is duur

Eerlijk is eerlijk, de aankoopprijs van een elektrische wagen ligt vaak nog hoger dan die van een auto met verbrandingsmotor. De goedkoopste Peugeot 208 begint bij 16.000 euro, voor de elektrische versie moet je bijna het dubbel neertellen. Die mag dan wel krachtiger zijn en beter uitgerust, maar alleen daarmee fiets je het prijsverschil niet toe. Toch wordt elektrisch rijden steeds goedkoper. Met de Renault Twingo Electric en de Dacia Spring zijn er vandaag al twee modellen op de markt die minder dan 20.000 euro kosten.

Met elektrische wagens geraak je niet ver

Die bewering klopte enkele jaren geleden. Maar vandaag zijn ook de meer betaalbare EV’s uitgerust met grote batterijpakketten van 50 tot 70 kWh zoals de Hyundai Kona of Kia e-Niro. Daarmee kom je – naargelang je rijstijl en traject – 300 tot 400 km ver. Wie dagelijks naar het werk pendelt, zal met andere woorden maar één keer per week moeten opladen. Die jaarlijkse trip naar het zuiden zal dan weer met een drietal tussenstops van een half uurtje aan de snellader moeten gebeuren in plaats van één tankstop, maar als je je rit goed inplant en de stop gebruikt om te eten of even de beentjes te strekken, is het net een verrijking voor je reis.

Volledig scherm Een aantal EV-rijders reden met deze Polestar 2 van Oostende naar de Ardennen met slechts één korte laadbeurt onderweg. © rv

Er zijn niet genoeg laadpalen

Waar en niet waar. Onze publieke laadinfrastructuur kan beter, maar daar wordt aan gewerkt. Zo wil de stad Antwerpen het aantal laadpalen op haar grondgebied fors uitbreiden. Maar eigenlijk zijn die laadpalen nauwelijks nodig. 90% van de laadbeurten worden immers thuis of op het werk gedaan. En onderweg is een goed uitgebouwd netwerk van snelladers op knooppunten veel belangrijker voor wie lange afstanden wil afleggen. Die laadpalen kan je trouwens makkelijk vinden via allerlei apps en de GPS van je wagen.

Er zijn weinig modellen

De automerken rollen juist een heel offensief elektrische wagens uit in de meest populaire categorieën. De MG ZS EV, een middelgrote SUV, werd VAB gezinswagen van het jaar, en in die categorie doet onder meer ook de Mazda MX-30 mee en bij de premiumspelers lanceerde Mercedes de stads-SUV EQA. Ford heeft met de Mustang Mach-E ook een SUV in de rangen. Op dit moment staan er al meer dan 40 elektrische wagens in de showroom van HLN Drive.

Volledig scherm De MG ZS EV werd dit jaar verkozen tot VAB gezinswagen van het jaar © RV

De batterij kan snel ontvlammen bij een ongeval

Helemaal niet. Wanneer je een ongeval hebt met een elektrische wagen wordt de batterij automatisch uitgeschakeld. Verschillende tests tonen aan dat een elektrische wagen niet gevaarlijker is dan een wagen met een verbrandingsmotor.

Elektrisch rijden is niet zo duurzaam als we denken

Waar en niet waar. Een elektrische wagen is tot nog toe niet volledig C02-neutraal. Bij de productie en recyclage komt er CO2 vrij en ook om te laden moet er elektriciteit opgewekt worden. Laden is wél duurzaam als je thuis zonnepanelen hebt en je die energie voor je wagen gebruikt. Alles samengeteld komt productie, recyclage en regulier laden neer op ongeveer 9 ton CO2 over de hele levensduur van de wagen, tegenover 22 ton bij een wagen met een verbrandingsmotor. Toch een immens verschil! Daarnaast stoot een elektrische wagen bij het rijden zelf geen schadelijke stoffen uit, wat van een wagen met een diesel- of benzinemotor niet kan gezegd worden.

Volledig scherm Ons elektriciteitsnet kan zeker 1 miljoen EV's aan. © AFP

Ons elektriciteitsnet kan al die EV’s niet aan

België telt momenteel 5,88 miljoen voertuigen. Iets meer dan 20 500 daarvan zijn elektrische auto’s. Terwijl het huidige stroomnet in België 1 miljoen elektrische auto’s van stroom zou kunnen voorzien! Bovendien worden elektrische wagens steeds slimmer en kunnen we ze opladen in de daluren, zodat ze ons elektriciteitsnet niet overbelasten. Sommige EV’s kunnen zelfs dienen als thuisbatterij en op piekmomenten stroom geven aan je huishouden. De technologie is nog in volle ontwikkeling, maar het zou goed kunnen dat de EV binnenkort een belangrijke plaats inneemt in onze huizen!

