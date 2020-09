Elektrisch of hybride volgens je rijprofiel Aangeboden door Honda

02 september 2020

De verkoopcijfers liegen er niet om. De liefde van de Belg voor de diesel is aan het bekoelen. Honda voorziet twee alternatieven om zuinig en tegelijk milieuvriendelijk te rijden: elektrisch of hybride. Welk aandrijfsysteem het best bij je past, hangt af van hoe en waar je de auto gebruikt.

Na de verschillende energiecrisissen in de jaren ’70, evolueerde België stelselmatig tot een waar dieselland. Enkele jaren geleden kwam er echter een kentering met het besef dat diesels een kwalijke invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Verschillende steden introduceerden LEZ’s (Lage Emissie Zone) waarbij vooral oudere diesels worden geviseerd. Aan de pomp werd het prijsverschil tussen benzine en diesel geringer. Bovendien besliste de overheid om de jaarlijkse rijbelasting en BIV voor diesels te verhogen. Elektrische en hybride auto’s zijn op dit moment dus fiscaal én ecologisch interessanter. Deze twee alternatieve aandrijfvormen hebben weinig of geen invloed op de luchtkwaliteit en beiden produceren ze rechtstreeks minder of - in het geval van de volledig elektrische aandrijving - zelfs geen CO2.

Wanneer elektrisch?

Bij Honda zijn ze ervan overtuigd dat een volledig elektrische auto het best tot zijn recht komt in een stedelijke omgeving en in druk verkeer. De elektrische motor verbruikt enkel energie tijdens het rijden en is vrij van emissies. Bovendien wordt energie gerecupereerd tijdens het vertragen en remmen. Het is dan ook geen toeval dat de eerste volledig elektrische auto van Honda, de Honda e, een ware stadswagen is. De elektromotor levert meteen zijn volle trekkracht en dat zorgt voor pittige acceleraties en hernemingen. Schakelen of ontkoppelen hoeft niet. Nog nooit was rijden zo eenvoudig. Het geluidscomfort is uniek. Uiteraard hoef je ook nooit meer te tanken. Wel moet je op tijd de batterij opladen via de stekker. Dat kan via openbare laadpalen. Het is goed om weten of je in je buurt een laadpaal hebt: op het werk of op de openbare parkeerplaatsen waar je vaak gebruik van maakt. Als je daar thuis de plaats en mogelijkheden voor hebt, kun je ook investeren in een veilige Honda-oplader.

Wanneer hybride?

Wie minder mogelijkheden heeft om de batterij op te laden en vaak langere afstanden rijdt, kan beter kiezen voor een hybride aandrijving. Het basisprincipe van een hybride is dat een verbrandingsmotor en een elektrische motor elkaar aanvullen. Aan boord bevindt zich een performante batterij waar de elektrische stroom voor de elektromotor in wordt opgeslagen. Bij elke hybride is het de bedoeling dat tijdens het vertragen en afremmen energie wordt gerecupereerd en in elektriciteit wordt omgezet om vervolgens in de batterij op te slaan. De ene hybride is de andere niet. Voor de compacte nieuwe Jazz en Jazz Crosstar heeft Honda gekozen voor een zelfladende hybride. Wat wil dat zeggen? In tegenstelling tot een vol elektrische auto of een plug-inhybride moet je de batterij niet via een laadpunt opladen. Het laden gebeurt tijdens het rijden. Het enige wat je moet doen is benzine tanken zoals bij een gewone benzineauto. De actieradius van de Honda Jazz en Jazz Crosstar bedraagt meer dan 800 kilometer.

Hybride volgens Honda

Voor zijn nieuwe Jazz en Jazz Crosstar heeft Honda voor een uniek hybride systeem gekozen. Het heet i-MMD, wat staat voor ‘intelligent Multi Mode Drive’. Het aandrijfsysteem bestaat uit een 1.5 VTEC benzinemotor van 97 pk, een elektrische aandrijfmotor van 80kW, een generator en een lithium-ion batterij.

Tot ongeveer 30 km/u rijden de Jazz en de Jazz Crosstar 100% elektrisch en blijft de benzinemotor buiten werking. De elektrische motor drijft de voorwielen aan en haalt zijn energie uit de lithium-ion batterij. Bij een hogere snelheid en tot 80 km/u rijdt de compacte Honda in hybride modus. De benzinemotor bedient dan de generator die op zijn beurt elektriciteit opwekt. Die elektrische stroom wordt naar de elektrische aandrijfmotor gestuurd en die stuurt zijn kracht naar de voorwielen. Overtollige elektrische stroom komt in de batterij terecht. Dus ook in deze fase gebeurt de aandrijving elektrisch maar dient de benzinemotor om elektrische stroom op te wekken. Bij meer dan 80 km/u gebeurt de aandrijving door de benzinemotor. Wel kan de benzinemotor bij het fel versnellen bijgestaan worden door de elektromotor. Het hybride systeem van Honda is uniek. Hoe de Jazz en Jazz Crosstar naadloos van de ene rijmodus naar de andere overschakelen, kun je het best ervaren tijdens een proefrit.

