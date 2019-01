Elektrisch neefje van Volvo lanceert Tesla-concurrent Erik Kouwenhoven

05 januari 2019

Polestar, het Zweedse zustermerk van Volvo, heeft de eerste details vrijgegeven van de Polestar 2. Dit volledig elektrische model moet de concurrentie aangaan met Tesla's Model 3.

De Polestar 2 is een vierdeurs fastback en een high-performance elektrische auto die gaat concurreren met de Tesla Model 3. Het eerste teaser-beeld is niet erg onthullend, maar toont wel dat de auto een laadpoort aan de achterkant heeft en slanke achterlichten die verbonden zijn door een dunne verlichte strook. Het geheel doet sterk denken aan de Porsche Taycan.

Naast het bevestigen van enkele technische specificaties, onthulde Polestar de voorlopige prestatiespecificaties. De auto zal ongeveer 400 pk sterk zijn en een bereik hebben van zo'n 480 kilometer. De Polestar 2 krijgt een op Android gebaseerd infotainmentsysteem dat is voorzien van Google Assistant - een virtuele assistent vergelijkbaar met Alexa van Amazon.

Omdat de Polestar 2 zal concurreren met de Tesla Model 3, kunnen we volgens het Zweedse bedrijf vergelijkbare prijzen verwachten. De automaker ging verder met te zeggen dat de auto beschikbaar zal zijn via een abonnement of traditionele verkoop. Ter indicatie: de Tesla Model 3 die nu wordt uitgeleverd in Nederland kost vanaf € 58.800. De Polestar 2 wordt binnen enkele weken compleet onthuld.