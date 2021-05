"Elektriciteitsnetwerk kan groei elektrische wagens aan als laden gespreid gebeurt”

Het Belgische elektriciteitsnetwerk kan een groei van het elektrische wagenpark aan, op voorwaarde dat het laden van de voertuigen gespreid gebeurt. Dat blijkt uit een studie die sectororganisatie Synergrid enkele jaren geleden liet uitvoeren “De belangrijkste conclusie van die studie is dat het distributienetwerk een groot aantal elektrische voertuigen kan opladen zonder overbelast te geraken, op voorwaarde dat het laden van de voertuigen verdeeld is over ruimte en tijd”, bevestigt woordvoerster Berenice Crabs.

Als iedereen dus zijn wagen op hetzelfde moment bij thuiskomst van het werk in het stopcontact steekt, is er een probleem. Maar elektrische wagens opladen gebeurt anders dan een keer per week diesel of benzine tanken, verzekeren specialisten. Het is meer zoals een gsm: de auto wordt geladen als de kans zich voordoet, op het werk, thuis of op de openbare weg. De batterij is dus zelden helemaal leeg. In combinatie met slimme meters, zou het netwerk dit zonder al te grote investeringen moeten aankunnen. Vraag is natuurlijk aan welke snelheid die slimme meters ingang zullen vinden.

Bij distributienetbeheerder Fluvius in Vlaanderen en Sibelga in Brussel verwacht men geen structurele problemen als er plots veel meer Belgen 100 procent elektrisch gaan rijden. Dat is niet ondenkbaar nu de federale regering beslist heeft dat vanaf 2026 enkel nog emissievrije bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn.

Quote Uit onze berekenin­gen blijkt dat het Vlaamse distribu­tie­net­werk één miljoen elektri­sche wagens tegen 2030 aankan Björn Verdoodt, Fluvius

“Uit onze berekeningen blijkt dat het Vlaamse distributienetwerk één miljoen elektrische wagens tegen 2030 aankan”, illustreert Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt. Hij wijst erop dat in Vlaanderen momenteel 77 procent van het laagspanningsnet op 400 volt draait, de resterende 23 procent zit op 230 volt. Dat laatste is vooral het geval in de steden en de rand rond Brussel. Een volledig elektrische wagen opladen aan 230 volt is mogelijk, maar duurt een pak langer. Maar Verdoodt wijst erop dat ook in die zones gezinnen een snellaadpaal kunnen laten installeren. “Zij betalen hiervoor slechts 520 euro, een fractie van de kostprijs om het netwerk aan te passen”, klinkt het. Verdoodt benadrukt ook dat het aandeel van 230 volt jaar na jaar afneemt.

Voor wat de laadinfrastructuur betreft, heeft Fluvius in Vlaanderen al zo’n 2.500 publieke laadpalen geïnstalleerd, verspreid over alle gemeenten. Voor de verdere uitrol -Vlaams minister Lydia Peeters mikt op minstens 35.000 publiek toegankelijke laadpalen tegen 2025- is de netbeheerder niet verantwoordelijk, maar zal een projectoproep worden gelanceerd.

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Upgrade netwerk?

In Brussel bestaat het laagspanningsnet voor het grootste deel uit 230 volt. Ook het aantal publieke laadpalen ligt er nog erg laag. Dat aantal zal de volgende jaren gestaag toenemen, verzekert netbeheerder Sibelga. De ambitie ligt op bijna 11.000 publieke laadpalen tegen 2035. “We zullen versnellen als de markt dit vraagt”, zegt Mehdi Khrouz, de hoofdverantwoordelijke voor de strategie bij Sibelga.

Maar Sibelga is niet van plan om snel en massaal te investeren in het upgraden van zijn netwerk naar 400 volt. Brussel verwijst naar het voorbeeld van de Noorse hoofdstad Oslo, die ook op 230 volt zit en waar al één op de vijf auto’s elektrisch is. Een gemiddelde autogebruiker rijdt niet zo veel kilometers per dag en dan volstaat opladen op het werk via het gewone stopcontact ruimschoots, klinkt het. “Zelfs voor pendelaars die 100 kilometer per dag moeten afleggen, is dat voldoende”, verzekert Khrouz. Particulieren die toch een snellaadpaal willen installeren, kunnen dat laten doen maar moeten in het Brussels gewest zelf voor de kosten opdraaien.

Voor grote bedrijven, commerciële centra en belangrijke verkeersassen is er wel de mogelijkheid tot aansluiting op 400 volt, via 3.000 cabines verspreid over het grondgebied. Daarnaast wordt bij grote investeringen aan het netwerk ook systematisch overgeschakeld op 400 volt, klinkt het nog.

LEES OOK: