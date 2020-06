Eindelijk: Volkswagen Arteon Shooting Brake is waar we al jaren om smeken www.fangio.be

24 juni 2020

15u00

Al sinds zijn introductie wordt er gespeculeerd over de Volkswagen Arteon Shooting Brake. En met de facelift van de vierdeurs Arteon geeft Wolfsburg gehoor aan onze gebeden: maak kennis met de Volkswagen Arteon Shooting Brake!

Volkswagen doet er dan ook alles aan om van deze Arteon Shooting Brake een emotioneel model te maken. Strakke vormen, een doorlopende lichtstrip vooraan en verleidelijke kijkers op zijn derrière geven hem een knap uiterlijk. Vanbinnen valt vooral het dashboard op. Dat is uniek aan deze Arteon en heeft een klimaatregeling die je kan bedienen met een streelstrookje.

Dat het vooral een emotioneel model is, wordt duidelijker wanneer we naar de kofferruimte kijken. De Arteon Shooting Brake biedt daar immers nauwelijks meer ruimte dan zijn vierdeursbroertje. Met 565 liter is zijn koffer amper 2 liter groter dan die van de normale Arteon. Met de achterbank neer stijgt dat volume wel naar 1.632 liter, zo’n 80 liter meer dan in de reguliere Arteon. Weinig ‘praktische winst’, dus.

Veel keuze onder de kap

Wat zal deze wagen aandrijven? De keuze is al bij al groot. Een plug-in hybride aandrijving met 218 pk bijvoorbeeld. Of de 320 pk sterke R met vierwielaandrijving. Daarnaast zijn er ook meer bescheiden TSI’s met toch ook al 190 pk en 280 pk. Dieselrijders tot slot kunnen kiezen tussen motoren die 150 en 200 pk sterk zijn.