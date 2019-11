elektrisch rijden Gesponsorde inhoud Eindelijk uitgelegd: feiten én fabels over elektrisch opladen van uw wagen Aangeboden door Renault

28 november 2019

08u00 2 Auto Rijden we binnenkort allemaal elektrisch en/of hybride? Thuis opladen, rijden, inpluggen op het werk of een ander laadstation en hup, terug naar huis. Lijkt makkelijk, toch? Desondanks rijden er nog steeds niet heel veel elektrische en hybride wagens rond in ons land. . Een bevraging bij lezers van HLN maakt duidelijk wat jullie nu echt denken over elektrisch rijden. En wat blijkt? Door de band genomen zijn mensen helemaal mee in het elektrische verhaal, maar bestaan er nog een aantal misverstanden.

Groot enthousiasme

Neen, nog niet iedereen rijdt elektrisch, maar het enthousiasme om dat wel te doen, is groot. Dat blijkt mooi uit de cijfers: 15% van de lezers gaven aan al elektrisch te rijden of dat af en toe te doen. Dat is al een behoorlijk groot aantal. Vanaf het moment dat 1 op 4 mensen beslist om elektrisch te rijden, bereiken we een tipping point en wordt elektrisch rijden de norm. Vandaag zijn we er nog niet, maar we zijn alleszins niet veraf meer: 4 op 10 mensen zegt in de verre toekomst elektrisch te willen rijden en 1 op 4 wil dat in de nabije toekomst doen. Ongeveer 70% overweegt ooit met een elektrische auto te rijden en bij 20% is de volgende wagen helemaal elektrisch. Dat zijn bijzonder positieve cijfers. Reken daarbij de continue technologische evolutie van elektrische en hybride wagens, het principe van vraag en aanbod (hoe meer auto’s, hoe goedkoper ze worden), een beetje ‘peer pressure’ (als mijn buurman er één heeft, dan ik ook) en je ziet meteen dat elektrisch rijden helemaal in de lift zit.

Waar is die paal?

Eén van de grootste bekommernissen van mensen die overwegen om elektrisch te rijden, is de beschikbaarheid van laadpalen. Stel dat je er met het gezin op uit trekt, dan wil je er zeker van zijn dat je ’s avonds terug naar huis kan en je je bloedjes – in een worst case scenario - niet in de auto te slapen moet leggen. Voor ongeveer een derde van de mensen is dit een reden om niet over te gaan tot het aanschaffen van een elektrische wagen. Is die keuze terecht? Neen. Er zijn overal te lande – en in Nederland, Frankrijk, Duitsland – laadpalen te vinden waar je je wagen kan opladen. En er komen er steeds meer bij. Het loont wel om je reis te plannen en vooraf even te checken waar je je wagen kunt opladen, maar dat hoeft niet meteen een groot probleem te zijn. Ook bij een gewone auto zorg je ervoor dat je tank gevuld is en hou je het wijzertje in de gaten. Dat is met elektrisch rijden niet anders: gezond verstand en plannen, en je rijdt zonder een centje pijn heel het land rond, met nu en dan een oplaad- en lunchpauze.

Opladen duurt lang? Niet echt

Voor een volle batterij hang je je wagen 3 uur aan een laadpaal. Lang? Niet echt. Als je ergens heen gaat, koppel je je wagen bij aankomst simpelweg aan een laadpaal, zodat je parkeren en opladen combineert. Drie uur later rijd je ‘volgetankt’ terug naar huis. Trouwens, je hoeft je batterij niet helemaal op te laden om te kunnen rijden. Stel dat je een reisje voor de boeg hebt van om en bij 600 km, dan kan je bijvoorbeeld vier stops inlassen van een half uurtje, na elke 150 km. Je laadt je batterij een half uurtje op, drinkt een koffie, strekt de benen en je kunt opnieuw de baan op. Vaker halt houden is trouwens beter dan een rit van 600 km in één ruk afleggen. Meer nog, je kunt via een app je batterijniveau vanop afstand raadplegen, het laden programmeren en je route plannen aan de hand van de aanwezige laadpalen. Opladen is bovendien makkelijk en kan aan elke laadpaal in Europa. Wie denkt in het buitenland geen oplaadplek te zullen vinden: vrees niet, er is altijd wel ergens een laadpaal in de buurt.

