Einde aan vertrekspeculatie: Elon Musk blijft nog vele jaren Tesla-baas (maar krijgt geen loon)

23 januari 2018

13u13

De Amerikaanse miljardair Elon Musk zal de producent van elektrische voertuigen Tesla nog een hele tijd blijven leiden. Hij krijgt geen cash loon, maar wordt alleen betaald in aandelen indien het bedrijf bepaalde ambitieuze doelen haalt.

Met de nieuwe betalingsovereenkomst van 10 jaar, die vandaag werd bekendgemaakt, komt er een einde aan de speculatie dat de 46-jarige miljardair Tesla zou verlaten om zich te concentreren op de leiding van zijn ruimtevaartonderneming SpaceX.

Musk zal de komende jaren CEO blijven van Tesla, of voorzitter en productverantwoordelijke (chief product officer) worden. Dat maakt de weg vrij voor een nieuwe CEO, die wel aan Musk zou moeten rapporteren.

Marktwaarde

Elon Musk kan aandelen krijgen in functie van onder meer de marktwaarde van Tesla. Die bedraagt momenteel 59 miljard dollar.

Een eerste aandelenpakket (van ongeveer 1 procent van de uitstaande aandelen of 1,69 miljoen aandelen) krijgt hij als de waarde 100 miljard dollar overschrijdt, en vervolgens om de 50 miljard dollar, tot 650 miljard dollar. Dat zou Tesla in het rijtje zetten van ondernemingen als Alphabet (Google) en Microsoft. Als geen van de doelen wordt gehaald, krijgt Musk niets.

Toen Musk in 2012 een gelijkaardige betalingsovereenkomst sloot, was Tesla ongeveer 3 miljard dollar waard. De aandeelhouders moeten het nieuwe plan nog goedkeuren in maart.