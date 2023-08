Eigenaars van elektrische auto’s in Texas moeten 200 dollar per jaar betalen omdat de staat anders benzinebelastingen misloopt

Mijn auto en ik “Ik sloot de rit af met tranen in mijn ogen”: Francis reed beroemde oldtimer-ral­ly met zijn AC Cobra

Auto- en oldtimerliefhebber Francis Fynaerts (52) is grote fan van de Mille Miglia, een beroemde Italiaanse oldtimerwedstrijd. Jaarlijks volgt hij de karavaan van Brescia naar Rome en terug, dit jaar voor het eerst met zijn zoon Stan (19), in zijn AC Cobra Replica: “Toen we naar Italië vertrokken had hij pas twee dagen zijn rijbewijs. Het was zijn vuurdoop, en wat voor één.”