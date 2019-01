Eerste elektrische Porsche kan definitieve Tesla-killer worden dankzij razendsnelle oplaadtijd avh

De Porsche Taycan rolt pas vanaf later dit jaar van de band, maar de bolide maakt nu al furore. De eerste volledig elektrische Porsche zou zelfs Tesla het vuur aan de schenen kunnen leggen dankzij de razendsnelle laadtijd: de Taycan kan in vier minuten 100 kilometer aan actieradius bijladen.

Tesla heeft er een stevige concurrent bij. Porsche kan de voorbestellingen van de Taycan haast niet bijhouden en heeft de productie intussen verdubbeld van 20.000 naar 40.000 stuks per jaar. “Wie nu een Taycan bestelt, kan er wellicht pas in 2022 mee rijden”, klinkt het bij Porsche. Waar al die nieuwe klanten vandaan komen? “Vooral van Tesla”, luidt het.

De Taycan heeft zo’n 600 pk onder de kap zitten en schiet in 3,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Het bereik van de batterij bedraagt 415 kilometer, dat is minder dan de Tesla Model S, maar het is vooral de laadtijd van de Taycan die Tesla zorgen moet baren.

Snelste laadtijd

De Taycan kan in vier minuten 100 kilometer aan actieradius bijladen. En in amper een kwartier moet de wagen voor 80 procent kunnen opladen, iets waar de Supercharger van Tesla bijna drie keer zo lang over doet. Hoewel de actieradius van de Tesla Model S iets groter is, hoopt Porsche met die snelle laadtijd nog meer zieltjes te kunnen winnen.

De Porsche Taycan komt in september op de markt en zal minstens 150.000 euro kosten.