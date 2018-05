Eerste driedimensionale zebrapad in Duitsland is alweer weg Erik Kouwenhoven

23 mei 2018

06u36 1 Auto Het 3D-zebrapad in de Duitse stad Schmalkalden is alweer overgeschilderd. De voetgangersoversteekplaats voldeed niet aan de wegenverkeerswet.

Het driedimensionale effect van het zebrapad vormde een optische illusie door de combinatie van witte en donker gekleurde strepen op straat. Voor automobilisten lijkt het alsof het zebrapad bovenop de weg ligt, waardoor ze afremmen. Eind april was het zebrapad klaar, maar lang konden voetgangers er niet van genieten.

Interesse

De stad heeft voldaan aan de eis om het zebrapad voor 18 mei te verwijderen. De burgemeester van Schmalkalden, Thomas Kaminski, heeft echter aangekondigd dat hij wilde blijven vechten voor het 3D-zebrapad. Stadsdeel Lehndorf in Braunschweig zou in februari de Duitse primeur krijgen, maar daar werd op het laatste moment tegengestemd. Veel steden toonden interesse in het initiatief. De kans is groot dat er nu geen nieuwe 3D-zebrapaden komen.

