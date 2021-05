Eerste auto kopen? Deze exemplaren zijn goedkoop, veilig én handgeschakeld

HLN DriveElk jaar leggen zowat 200.000 mensen hun rijexamen af. Velen doen dat via de rijschool, anderen schaffen een (vaak tweedehands-) auto aan. Maar welke auto is het best geschikt als eerste wagen? HLN Drive geeft zijn favorieten.

Voor de ideale eerste auto, gaan we uit van drie criteria. Als eerste uiteraard de prijs: 15.000 is onze maximumgrens. Daarnaast is ook veiligheid een belangrijk criterium. We selecteren enkel auto’s die hoog scoorden op de veiligheidstest. Ons laatste criterium is iets praktischer van aard: we gaan enkel voor wagens met een handbak. Hoewel automatische versnellingsbakken steeds populairder worden, is het aangewezen je rijbewijs te halen met een manueel schakelende auto. Dan mag je immers met alle soorten personenwagens rijden, daar waar je enkel met een wagen met automaat mag rijden als je je examen aflegt met een dergelijke versnellingsbak.

Toyota AYGO

Met een vanafprijs van 12.750 euro behoort de Toyota AYGO tot de goedkopere auto’s op de markt. Ook qua connectiviteit is de zakjapanner helemaal mee, toch niet onbelangrijk voor een jonge bestuurder, en met drie Euro NCAP-sterren scoort hij volgens de norm qua veiligheid. Een nadeel? De koffer is – zelfs vergeleken met de concurrenten uit zijn segment – behoorlijk klein.

Hyundai i10

De Hyundai i10 scoort net zoals zijn concurrent hierboven drie sterren bij Euro NCAP. Hij zet daar wel een ruimer interieur en een net iets betere connectiviteit tegenover. Ook de standaarduitrusting van de i10 is beter, al komt dat wel omdat deze Zuid-Koreaan een stukje duurder (vanaf 13.499 euro) is dan zijn concurrent uit het land van de rijzende zon.

Citroën C3

Iets groter en iets duurder is deze Citroën C3, al jaren één van de best verkopende auto’s in ons land. Hij is heel personaliseerbaar (97 combinaties qua koetswerkkleuren en bestickering). Veel optiebudget heb je wel niet, aangezien de basisbenzine al14.266 euro kost, maar dan krijg je een model dat merkbaar groter is dan de twee wagens hierboven.

Fiat 500

Met z’n vanafprijs van 13.999 euro valt de Fiat 500 net tussen de grotere en kleinere modellen in dit rijtje en qua afmetingen is dat ook het geval. Sportieve acceleraties moet je met 70 pk niet verwachten maar het uitstekende onderstel en het lage zwaartepunt staan wel garant voor kwiek bochtenwerk. Het infotainmentsysteem werkt naar ons aanvoelen dan weer net iets minder.

Renault Twingo

Afsluiten doen we met nog een kleintje: met zijn 12.450 euro heeft de Renault Twingo (zie foto boven) het goedkoopste prijskaartje, terwijl hij qua kofferruimte tussen de AYGO en de i10 in zit. Maar deze kleine jongen heeft nog een voordeel: hij is achterwielaangedreven, waardoor hij plezieriger rijdt dan zijn collega’s.

