Eén van deze 7 auto’s wordt de auto van het jaar 2020

25 november 2019

De organisatie achter de jaarlijkse Car of the Year-verkiezing, algemeen beschouwd als de belangrijkste prijs die er in de Europese autowereld te winnen valt, heeft zopas een shortlist van 7 finalisten bekendgemaakt. Opvallend: noch Audi, noch Mercedes-Benz hebben dit jaar een finaleplaats weten te bemachtigen.

Wie volgt de Volvo XC40 op als Europese auto van het jaar? Dat is de vraag waarop een panel van 61 juryleden, bestaande uit autojournalisten uit 23 verschillende landen, de komende maanden een antwoord mag formuleren. De jury heeft zopas een eerste schifting doorgevoerd, waarbij uit een longlist van nieuwe modellen de zeven belangrijkste nieuwkomers werden geselecteerd. Het gaat (in alfabetische volgorde) om de BMW 1-Reeks, Ford Puma, Peugeot (e-)208, Porsche Taycan (foto), Renault Clio, Tesla Model 3 en de Toyota Corolla.

Van de Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC of de Mazda 3 en zijn revolutionaire SkyActiv-X motortechnologie, een auto die we eerlijk gezegd in de finale hadden verwacht, is daarentegen geen spoor te bekennen.

Vlak na de jaarwisseling zullen de genomineerde auto’s door de jury aan een uitgebreide praktijktest worden onderworpen. De uiteindelijke bekendmaking vindt traditioneel plaats aan de vooravond van het Salon van Genève, op 2 maart 2020.