Een van de laatste drie Facel Vega FV1 cabrio’s bezitten? Tast dan maar diep in de geldbuidel KSN

02 maart 2018

15u48 2 Auto In 1955 werden er zeven in elkaar gezet in een atelier in Parijs, vandaag rijden er wereldwijd nog drie exclusieve Facel Vega FV1 cabrio’s rond. Eén ervan staat nu te koop bij onlineveilinghuis Vavato uit Sint-Niklaas.

“Deze bordeaux cabrio is door zijn beperkte oplage misschien wel de exclusiefste oldtimer die we al mochten verkopen”, vertelt Fons Tooten, medezaakvoerder van Vavato. Dat was ook te merken aan de openingsprijs van 283.300 euro. “Op dit ogenblik is er al iemand die 300.000 euro geboden heeft, maar dat kan nog oplopen want de veiling sluit pas op 8 maart”, vertelt Tooten. Uiteindelijk zal het afhangen van de huidige eigenaar of de wagen ook aan de hoogste bieder verkocht zal worden. Ter vergelijking: in 1955 bedroeg de aankoopprijs volgens het gespecialiseerde oldtimertips.be zo'n 21.781 euro.

“Zoals bij een klassieke veiling gebeurt deze verkoop met een voorlopige toewijzing. Dat wil zeggen dat er vooraf een minimumprijs vastgelegd is door de verkoper. Als die niet behaald wordt, zal hij het hoogste bod in overweging nemen maar hoeft hij de verkoop niet af te ronden.” Onder de motorkap van de 63 jaar oude bolide zit een achtcilinder motor die zo’n 200 pk produceert en een maximumsnelheid van 198 kilometer per uur haalt.

“Het is een wagen voor kenners en liefhebbers die vermogend zijn, maar we krijgen steeds meer oldtimers binnen om te veilen omdat zowel de goedkopere oldtimer van enkele duizenden euro’s als het duurdere segment als investeringen beschouwd worden.”

De duurste wagen ooit die bij Vavato onder de elektronische hamer ging, was geen classic car maar een recente sportwagen. “Een gelimiteerde Porsche Carrera GT die voor 550.000 euro ging”, zegt Tooten. “Maar van dat type rijden er wel nog meer rond dan slechts 3 zoals bij deze Facel Vega.” Geïnteresseerde liefhebbers kunnen terecht op www.vavato.com.