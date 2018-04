Een toeristenbus manoeuvreren door een nauw Italiaans straatje? Deze chauffeur toont hoe het moet mvdb

27 april 2018

21u42

Bron: Le Nouvelliste 48 Auto Wie al met de auto in Italië reed, kan erover meepraten: de straatjes in de middeleeuwse dorpen en steden zijn nauw, nauwer, nauwst. Allemaal geen probleem voor de Zwitserse buschauffeur Christian Grize.

Hij manoeuvreerde zijn toeristenbus door een bochtige straat in het pittoreske grensdorp Triora in Ligurië. De man met 37 jaar ervaring op de teller had zich geïnformeerd bij een collega hoe hij de klus moest klaren. De chauffeur deed niets overhaast en slaagde in zijn opzet. Hij kreeg applaus van de reizigers in de bus. Ook de aanwezige gids sprak zijn complimenten uit.

Zijn gemanoeuvreer werd gefilmd en is inmiddels al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken op Facebook.