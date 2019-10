Een tijdstraf als verkeersboete: voor of tegen? Redactie

09 oktober 2019

07u30

De politie in Estland haalde deze week het wereldnieuws met een wel heel origineel repressiemiddel: lokale verkeersovertreders riskeren er voortaan niet alleen een geldboete, maar kunnen ook gestraft worden met een verplichte 'afkoelperiode' van 45 à 60 minuten. Een ideetje voor de nieuwe Vlaamse regering, ter vervanging van de huidige flitsmarathon?

Afgelopen week nog raakte bekend dat het aantal verkeersdoden in ons land voor het eerst in zeven jaar opnieuw gestegen is. Ook in Estland kampen ze met een stijgend aantal letselgevallen, waarbij overdreven snelheid vaak de boosdoener is. Daarom test de verkeerspolitie momenteel een nieuwe aanpak waarbij overtreders, net als in het ijshockey, ‘beboet’ kunnen worden via een tijdstraf van 45 tot 60 minuten, afhankelijk van de graad van de verkeersovertreding. De allerzwaarste gevallen (+ 40 km/u boven het wettelijk toegestane maximum) krijgen nog steeds de financiële rekening gepresenteerd, al dan niet vergezeld van een uitnodiging bij de politierechter.

Minder verkeersboetes, meer verkeersveiligheid

Elari Kasemets, innovatie-adviseur bij de Estse politie, geeft aan dat het testproject vooral bedoeld is om een blijvende gedragsverandering teweeg te brengen bij de automobilisten. “Uit ervaring weten we dat een gesprek met de bekeurende politie-agent, en het tijdverlies dat ermee gepaard gaat, door de overtreder vaak als ‘vervelender’ wordt ervaren dan de geldboete an sich”. Of het project ook navolging krijgt in Vlaanderen – waar vorig jaar in totaal voor 430 miljoen euro aan verkeersboetes werd geïnd – is voorlopig nog koffiedik kijken.