Een Tesla als camper: deze Amerikaan heeft hem gebouwd

13 april 2019

13u58

Elektrische campers beginnen heel langzaam hun opmars te maken en dan mag een elektrische Tesla-kampeerauto natuurlijk niet ontbreken. De Amerikaanse auteur en wereldreiziger Travis Rabenberg wil zijn omgebouwde, onofficiële Tesla volgend jaar inzetten voor een reis van Londen naar Dubai.

De camper, die door Rabenberg de Tesla Roamer wordt genoemd, is gebaseerd op een Tesla Model S P70D. Bij de Model S is de achterkant vervangen door een mini-woonruimte, inclusief dak, bed, wasbak en toilet. De stroomvoorziening wordt geregeld via een groot zonnepaneel.

Het voertuig haalt naar verwachting een topsnelheid van 241 km/u. Rabenberg hoopt daarmee het Guinness World Land Speed Record voor elektrische campers te breken. Verder zal de Tesla-camper op een acculading een reikwijdte van ongeveer 322 kilometer hebben, verwacht Rabenberg. Dat is minder dan een reguliere Tesla Model S, wat vooral met de slecht gestroomlijnde achterkant van de camper te maken heeft.

Op dit moment legt Rabenberg de laatste hand aan zijn Tesla Roamer. Binnenkort zal hij hem samen met een eveneens door hem vervaardigde elektrische schoolbus demonstreren op een evenement voor elektrische voertuigen in de Amerikaanse staat Michigan, waar de bouwer zelf woont. Uiteindelijk wil hij met zijn Tesla Roamer van Engeland naar Dubai rijden, op weg naar de Expo 2020, de wereldtentoonstelling die in oktober volgend jaar in het golfstaatje begint. De afstand bedraagt zo’n 7.100 kilometer.