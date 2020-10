Een rijkswacht-Porsche, de Aston Martin van koning Boudewijn en een auto van 2 miljoen gaan volgende week onder de hamer in Knokke Mika Tuyaerts - www.fangio.be

02 oktober 2020

11u04

Bron: www.fangio.be 0 Auto De Zoute Grand Prix mag dan niet doorgaan wegens het coronavirus, de Bonhams-veiling vindt wel nog altijd plaats. En er worden weer enkele pareltjes aangeboden. Dit zijn onze vijf favorieten.

Rijkswacht Porsche 911 Targa van 1976

Mythisch zijn ze, de Porsches waar onze Rijkswachters in het verleden mee rondreden. Maar vandaag zijn er nog slechts een handvol exemplaren over. 210 pk, een Targadak en een zwaailicht, wat wil je meer? Organisator Bonhams hoopt de Porsche te verkopen voor 170 tot 250.000 euro.

Aston Martin DB2/4 van 1955

Deze wagen in 2+2 opstelling was de allereerste echte GT van Aston Martin. En de knappe wagen wist ook onze koning Boudewijn te verleiden. Hij kocht de DB2/4 nieuw in 1955. Tussen 2001 en 2008 werd hij gerestaureerd, in 2011 kocht de huidige eigenaar hem … die nu 250 tot 300.000 euro hoopt te vangen voor de Aston.

BMW 507 uit 1959

Nog een wagen met koninklijk bloed. Deze BMW 507 werd nieuw gekocht door Prins Konstantijn II van Griekenland. In 1989 kwam hij in handen van de huidige eigenaar, die hem volledig restaureerde en ermee deelnam aan een aantal prestigieuze rally’s zoals de Mille Miglia en de Eiffel Klassik. In Knokke hoopt hij er tussen de 1,9 en 2,3 miljoen voor te vangen, wat hem de duurste auto op de veiling maakt.

Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso uit 1963

Het koetswerk van deze knappe Ferrari werd gemaakt door de mythische designstudio van Pininfarina. Hij moest de looks van een racewagen combineren met ongekende luxe. Ook vandaag wordt deze laatste telg uit de 250-reeks van de Italiaanse autobouwer gezien als één van de mooiste Ferrari’s uit de geschiedenis. En dat zorgt voor een mooi prijskaartje van 1,6 tot 1,8 miljoen.

AC Bristol Rover uit 1957

Eindigen doen we met een pure racewagen. Deze Bristol deed in 1960 mee aan de 24 uur van Le Mans. Na 14 uur moest hij echter opgeven door een motorprobleem. Op die motor na, is de wagen wel nog altijd uitgerust met alle modificaties die werden aangebracht om deel te kunnen nemen aan de mythische 24-uursrace. In Knokke hoopt men hem te verkopen voor 400 tot 500.000 euro.