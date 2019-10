Een elektrische auto voor minder dan 20.000 euro? Deze Zweedse autobouwer bewijst dat het kan Redactie

16 oktober 2019

10u34

Bron: www.fangio.be 5 Auto De Zweeds-Britse start-up Uniti heeft zopas zijn De Zweeds-Britse start-up Uniti heeft zopas zijn online configurator geopend voor de ‘One’, een compacte driezitter die elektrisch rijden haalbaar (en vooral betaalbaar) moet maken voor de grote massa. Maar…

Hoewel de grote autobouwers massaal investeren om elektrisch rijden te democratiseren, blijven veel potentiële klanten struikelen over de te hoge aanschafprijs. Het Zweeds-Britse Uniti, een start-up die gegroeid is in de buik van de Universiteit van Lund, wil daar binnenkort graag verandering in brengen met zijn ‘One’, een compacte driezitter die onder de psychologische lat van 20.000 euro moest blijven. En het bedrijf heeft woord gehouden.

In Groot-Brittannië, waar de elektrische stadswagen grotendeels ontwikkeld werd, heeft Uniti de vanafprijs zopas vastgelegd op 17.767 euro (excl. btw). Voor dat bedrag krijg je weliswaar een Uniti One met een vrij kleine batterij van 12 kW, goed voor een theoretisch rijbereik van 150 kilometer. Klanten die een grotere actieradius verkiezen, zullen echter ook kunnen opteren voor de iets meer dan 20.000 euro kostende variant met 24 kW-batterij en een reëel rijbereik dat rond de 300 kilometer schommelt. Volgens de constructeur volstaat iets meer dan een kwartier om de batterij van 20 tot 80 procent bij te ‘tanken’, op voorwaarde dat je a) over een 50 kW-snellader beschikt en b) de 2.800 euro kostende fast charging-functie hebt aangevinkt op de optielijst. In het geval van de kleine batterij zou je zelfs na negen minuten alweer de baan op kunnen.

Hoewel de Uniti One slechts 3,3 meter lang is (ter vergelijking: een smart EQ ForTwo, de meest compacte auto op de markt, meet 2,7 meter), profileren de Zweden hun auto als een volwaardige driezitter – al moet je dan wel kunnen leven met het piepkleine koffertje van 155 liter. Met de achterbank neergeklapt ontstaat echter een volledig vlakke laadvloer, waarop je 760 liter aan bagage kwijt kan. Op vlak van prestaties schuift Uniti een sprint van 0 tot 50 km/u in een respectabele 4,1 seconden naar voren, de topsnelheid bedraagt 120 km/u.

De centraal gepositioneerde bestuurder kijkt uit over een volledig digitale tellerpartij, geflankeerd door twee aanraakschermen aan weerszijden van het stuurwiel. Zowel het infotainmentsysteem als de courante bedieningsfuncties (verwarming, ventilatie, verlichting, …) laten zich desgewenst ook met stembediening sturen, schakelen gebeurt daarentegen via fysieke drukknoppen op het dashboard.

Vanaf midden 2020… maar niet voor ons

Zoals wel vaker bij elektropioniers reiken ook de ambities van Uniti veel verder dan de huidige financiële, logistieke en industriële mogelijkheden. Het bedrijf, dat zijn ontwikkelingswerk via crowdfunding liet financieren, hoopt eerst voet aan grond te krijgen op de Zweedse en Britse markt, om pas nadien via franchisenemers aan een Europees dealernet te raken. Op vandaag zou Uniti zo’n 3.000 voorbestellingen hebben genoteerd, die vanaf midden 2020 worden uitgeleverd. Voor geïnteresseerde Belgen zit er echter niets anders op dan zich te laten registreren… op een wachtlijst.