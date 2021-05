Een droomwagen van 1,2 miljoen en een stadsrace door Antwerpen: dit zie je dit weekend in DRIVE

HLN DriveMet Bentley’s, Porsches en andere Lamborghini’s is de dreamcarrubriek van DRIVE altijd rijkelijk gestoffeerd, maar dit weekend is een wel heel speciale dreamcar te gast in het autoprogramma. Eentje met een fenomenaal prijskaartje. Daarnaast staat er ook een stadsrace door Antwerpen op de planning en nemen we de ecologische ambities van Volkswagen onder de loep.

Maar liefst 1,2 miljoen euro kost de Touring Superleggera Aero 3, een Italiaans raspaardje waar er maar 15 van gebouwd worden. Touring was vroeger een koetswerkbouwer en ontwierp heel wat carrosserieën voor legendarische Italiaanse wagens zoals de Maserati 3500 GT, de Alfa Romeo Disco Volante en de Ferrari 225 S. Maar ook buiten het vaderland maakte Touring indruk met het ontwerp van de carrosserie van dé auto van James Bond: de Aston Martin DB5.

Van links naar rechts: Maserati 3500 GT - Alfa Romeo Disco Volante (boven) en Ferrari 225 S - Aston Martin DB5 (onder)

De Touring Superleggera Aero 3 is het eerste model dat de koetswerkbouwer zelf uitbrengt, al is het onderstel gebaseerd op dat van de Ferrari F12 Berlinetta, net als de motor. Deze wagen heeft 740 pk, genoeg om in 3,1 seconden naar de 100 km/u te lanceren. Het koetswerk is dan weer typisch Touring, met de specifieke neus en opvallende achtervleugel als grootste blikvangers.

Touring Superleggera Aero 3

Stadsrace door Antwerpen

Ook in het programma dit weekend: een stadsrace door Antwerpen met de Toyota Yaris, de Europese Auto van het Jaar 2021. Aan de hand van enkele opdrachten testen we deze wagen in zijn hybride en zijn sportieve vorm: welke versie zal winnen?

Als laatste nemen we de ecologische ambities van Volkswagen onder de loep en testen we de ID.3 en de ID.4. Ook hier met een sportieve inslag, want die laatste luidt een nieuwe categorie voertuigen in bij VW met het suffix GTX: de sportieve elektrische wagens, als opvolger van de legendarische GTI’s op benzine.

Er hangt met andere woorden veel sportiviteit in de lucht tijdens de achtste aflevering van DRIVE, nu zondag om 12.25 uur op VTM.

