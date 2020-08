Een Covid-proof Autosalon in 2021? Steeds meer lichten op groen Philip De Paepe

19 augustus 2020

15u31

Bron: www.fleet.be 0

Afgelopen januari was het Autosalon van Brussel het laatste grote auto-evenement in Europa. En zoals de situatie zich nu ontwikkelt, zou het wel eens het eerste kunnen zijn dat zijn deuren opent na Covid. In elk geval zetten de organisator (FEBIAC) en de gastheer (Brussels Expo) alles op alles om van het Autosalon van 2021 een première te maken. In verschillende opzichten…

In de automobielsector wordt al enkele weken gediscussieerd en getwijfeld: vindt het Autosalon plaats in januari 2021 op de Heizel? Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot dat het antwoord ja is!

Alle merken hebben “ja” gezegd

Uit goede bron hebben we vernomen dat alle merken hun deelname hebben bevestigd. Met één uitzondering. Maar dit zou een merk zijn met een onzekere toekomst in Europa.

Onuitgegeven voorzorgsmaatregelen

Brussels Expo is het eerste evenementencomplex ter wereld dat “Covid-veilig” is, met UV-C kiemdodende luchtreinigers in alle paleizen, hallen en kantoren.

De organisatoren bestudeerden de stroom van bezoekers en organiseerden een virtueel bezoek dat inzichten geeft in hoe mensen zich bewegen wanneer ze het Salon bezoeken. Er wordt ook gesproken – waarschijnlijk nog een primeur – over de aanwezigheid van honden die getraind zijn om de symptomen van Covid-19 te herkennen.

Het enige wat nu nog ontbreekt is een ‘go’ van de Nationale Veiligheidsraad om van deze 99e editie van de tentoonstelling in Brussel een nieuw succes te maken.

Dit Salon is gepland van 15 tot 24 januari 2021. Het wordt een ‘klein’ Salon, met de focus op lichte bedrijfsvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen en motorfietsen. Ook de exclusieve auto’s en (micro-)mobiliteit staan in de schijnwerpers met respectievelijk Dream Cars en #WeAreMobility. In 2019 verwelkomde dit evenement 442.111 bezoekers.