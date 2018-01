Een auto die je gedachten kan lezen? Nissan maakt hem LB

16u35

Bron: Business Insider 2 Nissan De bestuurder draagt een soort badmuts die vol elektrodes en draden zit die zijn of haar hersengolven lezen. Auto De Japanse autofabrikant Nissan ontwikkelt zogenaamde 'brain-to-vehicle'-technologie (B2V) die de gedachten van de bestuurder kan lezen. Door het lezen van de hersengolven kan de wagen vervolgens de reactietijd verbeteren of, in een autonoom voertuig, de rijstijl aanpassen om het comfort van de inzittenden te optimaliseren. Nissan demonstreert de nieuwe technologie op de CES-technologiebeurs in Las Vegas.

Daarbij zal de bestuurder een soort badmuts dragen die vol elektrodes en draden zit die zijn of haar hersengolven lezen om de reactietijd te versnellen. Wanneer de bestuurder bijvoorbeeld beslist te draaien, zal de technologie dat proces in gang zetten nog voor de bestuurder op zijn of haar eigen gedachten kan reageren. Dergelijk 'brain-to-vehicle'-systeem kan ook in een zelfrijdende auto gebruikt worden. Dan kan de auto zijn rijstijl aanpassen aan de verlangens van de bestuurder en inzittenden.

"Als mensen aan autonoom rijden denken, hebben ze een heel onpersoonlijk beeld van de toekomst, waarbij mensen de controle overlaten aan machines. Maar B2V-technologie doet precies het tegenovergestelde door gebruik te maken van signalen uit het brein van de bestuurder om de rit nog boeiender en genietbaarder te maken", stelt Nissans executive vicepresident Daniele Schillaci.

Het voorbije jaar introduceerde Nissan technologie zoals een verbeterde cruise-control die de wagen op zijn rijvak houdt en controleert in accordeonfiles, naast de mogelijkheid om auto's vanop afstand te starten.