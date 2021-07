Ecologisch, stevig en ruim: deze elektrische SUV's kwamen dit jaar uit

Bij de Volkswagengroep zaten ze niet stil wat betreft elektrische wagens. Drie merken uit de groep gebruikten hetzelfde platform om een middelgrote SUV te lanceren: Audi de Q4 e-tron, Skoda de Enyaq en Volkswagen zelf de ID.4. Daarbij is de Audi uiteraard de duurdere, iets beter uitgeruste en afgewerkte versie (vanaf 41.990 euro) en de Skoda de iets goedkopere (vanaf 34.500 euro), meer praktische oplossing met de grootste koffer van de drie. De ID.4 is dan weer de gulden middenweg (vanaf 38.015 euro). Ze hebben batterijen met een grootte van 50 tot 82 kWh, goed voor een actieradius tussen de 330 en 520 km.

Ook uit Duitsland komt de Mercedes EQA, een elektrische versie van de GLA. Het basismodel (49.773 euro) beschikt over een accu van 66,5 kWh, goed voor een rijbereik van 426 kilometer. De elektromotor laat een vermogen van 190 pk en 375 Nm koppel los op de voorwielen. Hij sprint in 8,9 seconden naar de 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 160 km/h. Later komen ook nog krachtigere versies van de EQA uit, net als varianten met een grotere batterij. En andere elektrische SUV’s, zoals de EQB en de EQS SUV.

Autonomierecord

Ons rondje bij de Duitse premiummerken ronden we af met de BMW iX3 (69.950 euro), die al sinds eind vorig jaar op onze wegen rondrijdt. De eDrive-elektromotor onder de motorkap levert 286 pk en drijft de achterwielen aan. De onder vloer geplaatste hoogspanningsaccu heeft een inhoud van 80 kWh en maakt volgens BMW een rijbereik tot 460 kilometer. Binnenkort krijgt de iX3 trouwens het gezelschap van de grotere iX.

Ook eind vorig jaar gelanceerd, maar vooral dit jaar gecommercialiseerd is de Ford Mustang Mach-E (48.000 euro). In combinatie met de grootste accu is dit de enige EV op de markt die voorlopig kan concurreren met de Tesla’s qua rijbereik: 610 km zou je er in theorie kunnen uitpersen, meer dan een Tesla Model X (99.990 euro) of Model 3 (49.990 euro). Best impressionant.

De goedkoopste

De Volvo XC40 en Opel Mokka-e zijn dan weer de enige wagens in dit lijstje die zowel in elektrische vorm als in versie met verbrandingsmotor bestaan. In het geval van de XC40 (48.050 euro) is zelfs de plug-in hybride tussenvorm beschikbaar. De Volvo valt vooral op door zijn Android-besturingssysteem, met Google Assistent die je met je stem kan activeren en heeft een actieradius van 400 km. De Opel Mokka-e (36.200 euro) zit in een opvallend retrojasje, met een snoet die gebaseerd is op de legendarische Manta uit de Seventies en doet het met 320 km rijbereik.

Al voor 16.990 euro parkeer je een elektrische Dacia Spring op je oprit. Daarmee is het de goedkoopste elektrische wagen op de markt. En de motorenlijst van de Spring, die zit poepsimpel in elkaar: er is één motorisatie, 45 pk sterk, en één accupakket van 27,4 kWh. De cijfers zijn daardoor niet bepaald impressionant: optrekken van 0 km per uur naar 100 km per uur kost je meer dan 19 seconden, deze auto rijdt op z’n snelste 125 km/uur en heeft een actieradius van 230 km.

Wat komt er dit jaar nog aan?

De groep rond Kia en Hyundai zal dit jaar ook de Kia EV6 en Hyundai Ioniq5 lanceren. De Kia EV6 komt ook in en sportieve GT-versie, die versie is sneller dan de Porsche Taycan 4S. De EV6 en de Ioniq5 pakken ook uit met zogenaamde Vehicle -to -Grid -technologie: als je elektriciteitsnet erop voorzien is, kunnen de wagens ook stroom aan je huis geven, zodat ze als een soort thuisbatterij werken. Je kan er zelfs je elektrische fiets direct mee opladen. Ook MG heeft nieuwigheden in petto, met de Marvel R , een tweede elektrische SUV klaar na de ZS EV (30.985 euro). En ook de Tesla Model Y zet eind dit jaar voet aan wal in ons land. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

