Echtpaar claimt 180.000 euro door 80 keer expres te botsen: “Ze wachtten steeds hun kans af” Ties Cleven

28 augustus 2020

17u41 4 Auto Expres een aanrijding veroorzaken om daarna de schade te claimen bij de verzekering. Een echtpaar uit het Nederlandse Den Bosch (provincie Noord-Brabant) ‘verdiende’ op die manier sinds 2014 zo'n 180.000 euro, vermoedt de politie. De twee zijn deze week opgepakt.

Volgens politieonderzoek was het koppel betrokken bij bijna tachtig aanrijdingen in Nederland én België. Uit verder onderzoek moet blijken hoeveel het echtpaar precies heeft gekregen. “Waar mogelijk zal het verdiende vermogen worden afgepakt”, stelt de politie, die de opbrengsten fors noemt.

Pas in 2018 meldde een verzekeringmaatschappij zich bij de politie met ‘een aantal dubieuze schadeclaims die het echtpaar had ingediend’. Bij alle aanrijdingen was het echtpaar - een man en een vrouw - betrokken als als benadeelde partij. Uit berekeningen van de maatschappij bleek dat de kans dat een persoon zo vaak pech kon hebben nagenoeg nul was.

Botsingen bij verlaten parkeerplek

De twee sloegen volgens de politie vooral toe bij parkeerplaatsen van winkelcentra of meubelboulevards. “Vaak wachtten zij hun kans af om een auto die achteruit een parkeerplek verliet aan te rijden. Tijdens het invullen van het schadeformulier verzonnen zij allerlei redenen om dit zo snel mogelijk af te raffelen.” Zo werd het formulier steeds slecht ingevuld. De twee zijn hun auto inmiddels kwijt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.