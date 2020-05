Dyson toont voor het eerst geflopte elektrische auto avh

18 mei 2020

10u50

Bron: The Sunday Times 1 Auto De Britse stofzuigermaker Dyson had wilde plannen voor een elektrische auto met een actieradius van liefst 1.000 kilometer, maar eind vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat het die plannen in de vuilnisbak moest gooien. Nu toont James Dyson de geflopte auto voor het eerst.

De 73-jarige James Dyson pompte 2,8 miljard euro in project N256, de codenaam voor de eerste elektrische auto van Dyson. De plannen zagen er veelbelovend uit: de wagen had plaats voor zeven personen en een actieradius van 1.000 kilometer. Ondanks een gewicht van 2,6 ton zou de wagen in amper 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur schieten. Helaas moesten de plannen in de koelkast en later zelfs in de vuilnisbak.

James Dyson bleef 560 miljoen pond (560 miljoen euro) lichter achter, maar maakte dat verlies snel weer goed dankzij zijn stofzuigers. De rijkste man van het Verenigd Koninkrijk zag zijn vermogen vorig jaar met 3,6 miljard pond (4 miljard euro) stijgen tot 16,2 miljard pond (17 miljard euro). In een interview met de Britse krant The Sunday Times blikt hij nog een laatste keer terug op de geflopte N256. Hij geeft ook beelden vrij van hoe de wagen er zou uitgezien hebben.

“Om het project rendabel te maken, moest de wagen 167.000 euro kosten”, zegt Dyson. Het werd dus snel duidelijk dat Dyson niet zou kunnen opboksen tegen de Tesla’s van deze wereld.