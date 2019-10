Duurste parkeerplaats ter wereld levert 870.000 euro op Erik Kouwenhoven

26 oktober 2019

06u18

Bron: AD.nl 1 Auto Een parkeerplaats in Hongkong heeft zakenman Johnny Cheung Shunyee deze week een ongelofelijke 870.000 euro opgeleverd.

Parkeerplaatsen zijn gewilde objecten in een stad met weinig ruimte. Eerder al maakte een echtpaar 330.000 dollar winst door hun parkeerplaats in de voormalige Britse kolonie na negen maanden door te verkopen.

De parkeerplek in Hongkong met een oppervlakte van 12,5 vierkante meter is nu officieel de duurste parkeerplaats in de stad. Volgens diverse bronnen is het zelfs de duurste ter wereld.

Maar de prijs is nog steeds zeer bescheiden in vergelijking met de kosten van een appartement in hetzelfde luxe project. Een flat met vier slaapkamers van 177 vierkante meter heeft hier een prijskaartje van 11,3 miljoen euro. Niet geheel toevallig staat ook het duurste huis ter wereld in Hongkong: daarvoor is omgerekend maar liefst 392 miljoen euro betaald.

Oneerlijke verdeling

De prijs van de parkeerplaats staat volgens velen symbool voor de oneerlijke inkomstenverdeling in Hongkong, een stad waar bijna een op de vijf inwoners in 2017 onder de armoedegrens leefde. De ongekende protesten van de afgelopen tijd zijn daar mede de oorzaak van.

Lees ook: Parkeerplaats in New York? Dat is dan 1 miljoen dollar

Lees ook: Garage van 26 m² in hartje Londen moet 628.000 euro opbrengen

Lees ook: Buren zijn verwonderd over 2 Smarts die altijd op zelfde plaats blijven staan. Dan ontdekken ze wat er achter zit