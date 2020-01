Duurste Mustang ooit: Ford van Steve McQueen in ‘Bullitt’ verkocht voor 3,7 miljoen dollar Erik Kouwenhoven

14 januari 2020

12u05

Auto De Ford Mustang waarin Steve McQueen rondreed in de film 'Bullitt', is geveild voor 3,74 miljoen dollar (zo'n 3,36 miljoen euro). Het is daarmee de duurste Mustang ooit.

De hamer viel tijdens de Mecum Auctions in Kissimmee, Florida na maanden van spanning omtrent het verkoopbedrag. De Ford Mustang GT uit 1968 is namelijk 's werelds meest beroemde muscle car, maar wat dat zou betekenen voor de verkoopprijs was tot voor kort moeilijk in te schatten.

Volgens Mecum Auctions is dit het enig overgebleven exemplaar van twee Highland Green 1968 Ford Mustangs GT 390 Fastback. Beide exemplaren hadden 325 pk sterke big block V8's en een vierversnellingsbak.



Na afloop van de film werd de auto verkocht aan studiomedewerker Robert Ross, die de auto gebruikte als dagelijkse auto. Uiteindelijk kwam de auto terecht bij ene Robert Kiernan uit New Jersey. Hij kocht de auto in 1974 voor 6.000 dollar. Steve McQueen probeerde vervolgens de auto van Kiernan te kopen, maar die weigerde. Toen in 1980 de koppeling de geest gaf, belandde de auto in een schuur. De zoon van de inmiddels overleden Kiernan besloot nu de auto te veilen. Het leverde een aardige duit op. De naam van de nieuwe koper is niet bekendgemaakt.