Duitsland wil miljoen oplaadpalen tegen 2030

03 november 2019

20u57

Bron: Belga 0 Auto Duits bondskanselier Angela Merkel wil tegen 2030 1 miljoen oplaadpalen voor elektrische wagens in Duitsland, zo verklaarde ze zondag in haar wekelijkse podcast. Momenteel zijn er nog maar 21.000 oplaadpalen bij onze oosterburen. Morgen staat een belangrijke top met de machtige Duitse auto-industrie op het programma.

"Mobiliteit moet in de toekomst klimaatvriendelijk, flexibel, betaalbaar en comfortabel zijn", verklaarde Merkel.

In de meeting met de auto-industrie zal er onder meer besproken worden hoe de afbouw van fossiele brandstoffen aangemoedigd kan worden. Eén van de mogelijkheden zijn hogere subsidies bij de aankoop van een elektrische wagen, waarbij bijvoorbeeld ook de sector een deeltje van die kost zou dragen.



Eerder besliste de Duitse regering al dat de huidige subsidies worden verlengd. Door nu ook meer laadpalen te gaan bouwen, zou het vertrouwen van de burger in elektrische mobiliteit moeten groeien. Ook hier kan de industrie een tandje bijsteken. Een ander discussiepunt op de top met de autobonzen wordt de impact van de transitie op de werkgelegenheid in de sector.