Duitsland verhoogt boetes voor 'autopatsers' met 900 procent

05 april 2019

21u52

Bron: AD.nll 4 Auto Verschillende Duitse steden hebben speciale politieteams ingezet om zogenaamde autopatsers te bekeuren. Een aantal deelstaten verhoogt de boetes met een factor tien in de strijd tegen geluidsoverlast door supersportwagens.

Veel binnensteden hebben in Duitsland te maken met vaak rijke eigenaren van supercars, die voor geluidsoverlast zorgen. De opgevoerde sportwagens zijn vaak voorzien van speciale uitlaten en opgevoerde motoren. De eigenaren rijden regelmatig in optocht door de binnenstad en maken 'burn-outs’ door met piepende banden weg te rijden.

De Duitse overheid bekrachtigde de vraag naar hogere boetes voor autopatsers en poseurs. “Het sanctiepotentieel en de aandacht voor dit probleem moet omhoog”, aldus Anke Rehlinger van de sociaaldemocratiche SPD. “Het is vooral een stedelijk fenomeen”, aldus Rehlinger. “Het gaat niet alleen om het eindeloos heen en weer rijden, maar ook om geluidsoverlast en snelheidsovertredingen.”

Deelstaat Baden-Württemberg had geëist dat de boetes verhoogd moesten worden tot ten minste 100 euro. Tot nu toe kan er slechts een boete worden uitgeschreven van tien euro voor geluidsoverlast. In verschillende steden zijn er al speciale commissies die optreden tegen autopatsers. In Hamburg nam de politie onlangs twee Lamborghini’s in beslag na overlast, onder meer van Tim Wiese, een voormalig keeper van het Duitse nationale elftal.

