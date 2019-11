Duitsland verhoogt aankooppremie voor elektrische auto's tot 6.000 euro HR

05 november 2019

17u13

Bron: ANP 0 Auto Duitsland gaat de aankoopsubsidie op elektrische auto’s verhogen tot 6.000 euro. De maatregel gaat nog deze maand in. De Vlaamse regering besliste vorige week om vanaf 1 januari geen premies meer te geven voor de aankoop van elektrische wagens.

Duitsland verhoogt de aankoopsubsidie van 4.000 naar 6.000 euro voor elektrische auto's met een cataloguswaarde tot 40.000 euro. Voor duurdere auto's tot 65.000 euro geldt een subsidie van 5.000 euro. Ook plug-in hybrides komen in aanmerking voor een premie. Duitse autofabrikanten verwachten tot en met 2025 met deze subsidie 700.000 e-auto's te verkopen.

Duitsland wil dat er in 2030 zeker tien miljoen elektrische auto's rondrijden. De laadinfrastructuur blijft echter achter in vergelijking met Nederland en Noorwegen. “Dat moet snel veranderen”, zei bondskanselier Angela Merkel gisteren nog bij de opening van Europa’s grootste fabriek voor elektrische auto’s. Anders wordt het elektrisch rijden nooit populair.

Om dat doel te bereiken, investeert Duitsland de komende jaren 3,5 miljard euro in laadinfrastructuur. Over tien jaar moeten er een miljoen openbare laadpunten zijn. Nu heeft het land er ruim 21.000. Die investeringen zijn noodzakelijk om de leidende positie van Duitsland in de mondiale auto-industrie te laten behouden, aldus Merkel.

Vlaanderen

De Vlaamse regering besliste vorige week om vanaf 1 januari geen premies meer te geven voor de aankoop van elektrische wagens. Die bedroeg bij ons maximaal 4.000 euro, maar volgens het kabinet van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) schoten de premies hun doel voorbij.

Automobielfederatie Febiac vindt de afschaffing van de premies in Vlaanderen onbegrijpelijk. Volgens de organisatie is de doorbraak van elektrische auto’s nog maar net begonnen en blijven steunmaatregelen nodig.

Nederland

In Nederland stimuleert de overheid elektrisch rijden via een lagere bijtelling voor leaseauto’s. Ook hoeft er geen bpm-aanschafbelasting voor een nieuwe e-auto te worden betaald en tot 2025 geldt een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de overheid in 2021 met een aanschafsubsidie komt. Die zou rond de 3000 euro liggen en is vooral bedoeld voor de particuliere markt.