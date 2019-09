Duitsers worden niet warm van elektrische en zelfrijdende auto's KVDS

08 september 2019

10u46

Bron: Belga 4 Auto Elektrische en zelfrijdende auto's wekken weinig interesse bij de Duitsers. Veel mensen blijven sceptisch tegenover beide. Dat blijkt uit een rondvraag van adviesbureau EY, in de aanloop naar het autosalon van Frankfurt.

Reden voor de lage interesse bij de Duitse consument zijn de klassieke problemen met elektrische wagens: rijbereik, kostprijs, laadnetwerk en laadtijd.

“Onpraktisch”

Een duidelijke meerderheid van de 2.500 bevraagde volwassenen vindt elektrische voertuigen te onpraktisch en te duur. Zowat twee op de drie geven aan dat elektrische wagens voor hen momenteel geen optie zijn. Daarbij noemt 28 procent het te beperkte rijbereik als belangrijkste reden, 27 procent de kostprijs, 13 procent het nog kleine laadpalennetwerk en 11 procent de lange laadtijden. Meer dan de helft van de Duitsers (53 procent) zal als volgende auto een benzine- of dieselwagen kiezen.





Voor de zelfrijdende auto ziet de situatie er nauwelijks beter uit, met veel mensen die veiligheidsbedenkingen hebben, met ethische vragen zitten of gemengde gevoelens hebben rond de aansprakelijkheidsrisico's. Zowat de helft (49 procent) van de bevraagden wil niet in een volledig zelfrijdende auto zitten.