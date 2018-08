Duitse tests: "Kleine auto's onvoldoende veilig" Erik Kouwenhoven

Bron: AD.nl 0 Auto Compacte auto's beschermen hun inzittenden niet optimaal bij veelvoorkomende verkeersongevallen. Een test van de Duitse automobilistenclub ADAC toont aan dat bij frontale botsingen behoefte is aan verbetering, vooral voor wat betreft de werking van airbags en gordelsystemen.

Auto's botsen zelden met het hele front bij een ongeluk. De ADAC heeft daarom onderzocht wat de gevolgen zijn van een crash bij een kleine overlap van de voertuigen. De crashes werden uitgevoerd door twee voertuigen te laten botsen met weinig overlap van de voorzijde, met een snelheid van ongeveer 40 km/u. Het gaat om de modellen Skoda Citigo, Renault Twingo en Toyota Aygo.



Dit scenario komt niet voor in de gestandaardiseerde laboratoriumtests, maar de Duitse automobilistenclub vindt de test wel bijzonder relevant, aangezien auto's in ongeveer 18 procent van alle frontale ongevallen crashen met een kleine overlap. Het risico om hierbij zeer ernstige verwondingen op te lopen is in dit geval ongeveer 10 procent hoger dan bij alle andere soorten frontale botsingen.

De winnaar van de test was de Skoda Citigo, die het predicaat 'goed' kreeg, omdat het passagierscompartiment in vergelijking met andere auto's bijzonder stabiel bleek te zijn. Concurrenten Renault Twingo en Toyota Aygo vertoonden echter flinke vervormingen van de eerste raamstijl en de dorpel, ondanks de lage impact van het ongeval. Bovendien bleken de airbags en gordelsystemen in beide modellen niet optimaal te functioneren. Over het algemeen scoorden ze niet meer dan 'voldoende'.

De ADAC pleit voor verbetering, gezien de resultaten. Vooral bij de Toyota ontstaat potentieel levensgevaar door de vervorming van de raamstijl en de borststreek van de inzittende is in geen van de drie modellen afdoende beschermd. De bond adviseert fabrikanten om de bescherming aan de voor- en zijkant te verbeteren. Aangepaste airbag-systemen en betere veiligheidsgordelsystemen zouden hier naar het oordeel van de vereniging sterk kunnen bijdragen aan de veiligheid van de inzittenden.

Bij officiële botsproeven in de voertuigontwikkeling worden overigens ook frontale ongevallen met overlap gesimuleerd, maar met een relatief grote overlap van de voorzijde van 40 procent. De auto's kunnen dan de impact-energie beter over de carrosseriestructuur verdelen dan bij een compactere overlap. De ADAC koos juist voor een kleinere overlap, omdat die hogere eisen stelt aan de structuur van het passagierscompartiment.